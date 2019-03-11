血壓藥Apo-Losartan去年取代另一問題藥　藥劑師：停藥衰過患癌　

衞生署今日（11日）公布，市面四款Apo-Losartan高血壓藥物含致癌物，批發商主動回收。有藥劑師指出，Apo-Losartan是自從去年7月，血壓藥Valtensin被揭含致癌雜質後的代替藥物，不少私家醫生和藥房都有轉用或出售。但他指出，由於涉事藥物所含的致癌物成份少，呼籲病患勿自行停藥，否則因高血壓引致中風、心衰竭，負面影響恐比癌症更大。

衞生署今日（31日）同意一持牌藥物批發商顯榮行有限公司，作為預防措施從市面回收四款共七個批次含有氯沙坦的藥劑製品，因為相關產品可能含有雜質。圖示其中兩款產品。（衞生署提供）

四款需回收的Apo-Losartan藥片涉七個批次，本地私家醫生及藥房都有使用。醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，雖然醫管局未有使用該藥物，但自Valtensin血壓藥被揭含致癌雜質後，不少私家醫生及藥房都轉用Apo-Losartan，他估計有關致癌雜質是生產時製造。

2018年7月，Valtensin HCT藥片含致癌雜質需回收。（衞生署圖片）

雖然產品含致癌物，但衞生署和崔俊明都不建議病人停藥。「降血壓藥物可用於預防心血管病、中風和心衰竭。若突然停用，說得難聽一點，是『死得快過癌症』，因為患癌需要較長時間。」他續指，若病患擔心藥物有問題，毋須額外求醫，只需將藥物帶同日常求診的私家醫生或向藥劑師查詢就可，料會獲安排轉用同功能的藥物。