聖保祿中學終「跪低」就倉猝報警致歉　校方：確保日後更妥善處理

聖保祿中學爆出老師報警驅趕「last day（最後上課日）」中六學生事件。校方繼上周五（8日）「補鑊」，開放部分班房2小時讓應屆畢業生回校拍照後，今日（11日）再於學校網站發中英文致歉聲明。 聲明內容指出，當日「相關老師倉猝報警」，事件引致各持份者困擾及不安，校方就此衷心致歉。

聖保祿中學2月28日報警趕走學生；警方亦確認當時有人報警投訴阻街。（資料圖片）

聖保祿中學今日於校網發中英文聲明，指校方為是次事件引致各持份者困擾及不安，衷心致歉。校方表示，會全面檢視學校各項活動的安排，確保日後能更妥善處理；又形容當日相關老師是「倉猝報警」，亦深表歉意。

連同標題及下款，校方的中文及英文版本致歉聲明字數均不超過100字。

聖保祿中學致歉聲明全文（學校網站截圖）

聖保祿中學於3月8日再開放校舍給予中六生回校拍照。（資料圖片／張浩維攝）

聖保祿中學於3月1日曾發表聲明，曾指中六級最後上課日的傍晚6時，部分學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，老師勸喻其歸家無效後，其中一位老師因擔心學生安全，在「情急之下」而私下報警求助。

及後有知情學生向《香港01》表示，當日一名姓林的女老師驅趕學生不果，隨後找另一名姓司徒的老師商量是否報警；因此報警似乎並非如校方聲明所述「其中一位私下報警求助」，亦非單一老師的責任和決定。

現屆聖保祿中學中六學生早前成立關注組，致函教育局局長楊潤雄、辦學團體沙爾德聖保祿女修會及各大媒體，希望教育局及辦學團體跟進是次事件，又認為當局應處分四名涉事教職員，相關人士應向受影響的同學道歉。