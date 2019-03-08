聖保祿中學補鑊開放校舍拍照　在讀學生：班主任指勿盡信傳媒

跑馬地傳統女校聖保祿中學發生老師驅趕中六學生在「last day（最後上課日）」留校拍照留念，並報警驅趕在校外拍攝的事件，引起社會廣泛討論，校方其後「補鑊」，向中六生發電郵，指將在今日（8日）開放部分班房2小時讓學生回校拍照。
今日回校的初中生表示，班主任曾對同學表示「唔好信晒出面傳媒講嘅嘢」，又表示擔心學生在社交網站上「用唔好嘅說話形容老師。」
聖保祿中學今日再開放校舍給予中六生回校拍照。（張浩維攝）
聖保祿中學於3月5日向學生發電郵稱，決定在今日（8日）下午3點至5點開放部分校園，學生可到中六課堂、地下及操場拍照，而她們需身穿校服。《香港01》記者今日（8日）到聖保祿中學視察，發現有十多名身穿便服的同學回校，惟未見身穿校服的學生。
班主任稱傳媒報道與實際「有小小唔同」
今天回校參加比賽的初中生游同學（化名）表示，班主任曾和同學表示「唔好信晒出面傳媒講嘅嘢」，指傳媒報道的事情經過與實際情況「可能中間有小小唔同」，同時班主任指同學不應將事件誇大，亦表示擔心學生在社交網站上「用唔好嘅說話形容老師。」但她沒有透露，老師的具體說法。
《香港01》正就此向校方查詢。記者早前亦就學生指出，校方聲明與事實不符之事，向校方查詢，但一直未有回覆。
有初中生表示，班主任指不應盡信傳媒報道。(張浩維攝)
就《香港01》記者現場所見今日回校的學生不多，亦未見身穿校服回校的學生。（張浩維攝）
該名初中同學亦表示，可能老師報警處理的手法有其原因，或者是因為師姐對老師的態度有些偏激和激進。她又指，雖然校方今日開放部分校舍予學生拍照，但因今天並非最後上課日，故意義已經不同。
2月28日為聖保祿中學應屆畢業生的最後上課日，當日，部分學生放學後在校門外拍照但遭到學校老師阻撓，更有人以阻街為由報警。校方稱部分學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，故因擔心學生安全而報警求助。