聖保祿中學補鑊開放校舍拍照　在讀學生：班主任指勿盡信傳媒

跑馬地傳統女校聖保祿中學發生老師驅趕中六學生在「last day（最後上課日）」留校拍照留念，並報警驅趕在校外拍攝的事件，引起社會廣泛討論，校方其後「補鑊」，向中六生發電郵，指將在今日（8日）開放部分班房2小時讓學生回校拍照。 今日回校的初中生表示，班主任曾對同學表示「唔好信晒出面傳媒講嘅嘢」，又表示擔心學生在社交網站上「用唔好嘅說話形容老師。」

聖保祿中學今日再開放校舍給予中六生回校拍照。（張浩維攝）

聖保祿中學於3月5日向學生發電郵稱，決定在今日（8日）下午3點至5點開放部分校園，學生可到中六課堂、地下及操場拍照，而她們需身穿校服。《香港01》記者今日（8日）到聖保祿中學視察，發現有十多名身穿便服的同學回校，惟未見身穿校服的學生。

班主任稱傳媒報道與實際「有小小唔同」

今天回校參加比賽的初中生游同學（化名）表示，班主任曾和同學表示「唔好信晒出面傳媒講嘅嘢」，指傳媒報道的事情經過與實際情況「可能中間有小小唔同」，同時班主任指同學不應將事件誇大，亦表示擔心學生在社交網站上「用唔好嘅說話形容老師。」但她沒有透露，老師的具體說法。

《香港01》正就此向校方查詢。記者早前亦就學生指出，校方聲明與事實不符之事，向校方查詢，但一直未有回覆。

有初中生表示，班主任指不應盡信傳媒報道。(張浩維攝)