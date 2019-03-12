四大學會倡為明日大嶼制定具體願景　下月底向政府交建議

發展局將於本月向立法會申請5.5億元，作為「明日大嶼」首階段的基建工程研究。 建築師學會今（12日）向表示，政府應提出對人工島的願景，並非依循過往做法先填海再決定用途，強調應「規劃行先，而唔係基建行先」。四大學會將於本月底前向政府提交建議書，講述學會意見。

↓盤點各區填海計劃進展↓

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倡摒棄「基建行先」傳統​思維

建築師學會新任會長李國興表示，明日大嶼的規劃橫跨未來30年，政府在規劃時應有願景及遠景，即要先規劃、再落實，並非「基建行先」的傳統思維，先填出一大幅土地，再思考未來用途、興建鐵路等。 他續指，除了牽涉造價外，學會更憂慮基建為先的城市設計未能做到以人為本，並以將軍澳為例，「如果無天橋、隧道，根本行唔到。」他補充說，政府要制定一個立體規劃，舉例指前海善用地下用地，在地底設計交通網絡、休憩及社福用地，地面則為寫字樓、住宅。

李國興續指，學會聯同測量師學會等四大學會，正草擬給發展局的計劃書，希望提出業界的看法和建議，包括分階段進行填海工程、二階段公眾諮詢，以及成立專責明曰大嶼的城市設計委員會等。

香港建築師學會李國興認為，即使招標後工程費大減，但政府仍然無視專業意見。（王潔恩攝）

促審慎興建元朗行人天橋

此外，政府擬在元朗市建造行人天橋接駁西鐵站，惟項目造價高達17億元，加上設計問題，引起社會爭議。

大橋引起不少反對聲音，運輸及房屋局早前去信財委會，擬為項目同步招標，邀請投標者減低成本等。建築師學會李國興強調，事情無關造價問題，即使工程費減少3至4億元，但政府仍然未有正視問題，無視專業意見，他認為政府可考慮分期建造。

香港建築師學會原學長陳沐文認為，天橋會帶來不可逆轉的環境問題，政府必須慎重考慮。（王潔恩攝）

香港建築師學會原學長陳沐文指出，就一條540米的大橋而言，正常造價應只需1.7億元，惟政府宣布建造金額達17億元，兩者相差十倍。不過他強調，造價問題並非學會反對的主因，重點是天橋會帶來不可逆轉的環境問題，包括造成熱島效應、破壞通風走廊等，故認為政府必須慎重考慮。

學會內地事務部副主席譚國治建築師批評，政府應先了解工程的需要，不應「為起而起」，本末倒置，令基建最終不能用得其所。