【明日大嶼】建築廢料代海砂填海限制多　民間團體憂損生態、漁業

政府日前宣布全面接納土地供應小組的8個優先處理土地選項，當中包括「明日大嶼」內提及的交椅洲1000公頃填海計劃。守護大嶼聯盟今日（1日）聯同多個立法會議員召開記者會，就明日大嶼提出3項質疑，包括海砂價格上漲、以建築廢料作填料的限制多，並會對生態漁業造成影響。

本港海砂批發價為每噸250元，較十年前貴兩倍。（梁鵬威攝）

發展局局長黃偉綸早前多次稱明日大嶼填海計劃將以建築廢料作主要填料，於今日（1日）的立法會發展事務委員會中更提及，估計一半的填料均為建築廢料，強調不會依賴海砂填海。

團體：僅小部分建築廢料可用作填料

守護大嶼聯盟代表謝世傑今日(１日)於記者會上稱，非全數的建築廢料可用作填料，以港珠澳大橋口岸人工島的工程為例，建築廢料有特定的尺寸要求，難以從中抽出可作填料用途的物料。加上不同的填料比例將按照不同土地用途和理想沉降速度而有所變動。

房產發展研究中心創辦人姚松炎稱，近月海砂價格大幅提升，認為與內地嚴重壟斷供應有關，加上受運費所限，本港難以從遠的地方運送海砂。他估計海砂價格於未來難以回落，將影響人工島填海工程。

政府於去年提出明日大嶼的發展計劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他們同時稱，政府於早前進行的策略性環境評估中，顯示填海的大部份選址為對環境影響較高的地方，當中包括東大嶼都會選址。有漁民指出，交椅洲一帶海域過往漁獲豐富，包括少見的魚種，質疑填海影響生態環境。同場的立法會議員朱凱迪則質疑明日大嶼無助短中期的房屋供應，認為與土供組的講法自相矛盾。

團體要求政府於本月底的立法會發展事務委員會會議前，召開公聽會聽取市民對明日大嶼方案的訴求。