【財政預算案．01獨家】年撥4億擴藥物名冊　減重症病人負擔

財政司司長陳茂波本周三(27日)宣布新一份財政預算案，紓緩公營醫療體系統勢成重點之一。 據悉，預算案除提出每年增撥超過6億元以調高醫生及護士工作津貼，以及提高病房助理薪酬，以提升前線人員士氣外，亦會每年增撥四億元以擴寬《藥物名冊》，讓病人受惠，估計有更多癌症病人獲資助，減輕沉重經濟負擔，並減輕藥物副作用的風險。

消息指，預算案擬提出每年斥資四億元，擴大《藥物名冊》的涵蓋範圍。(資料圖片/林若勤攝)

現時醫管局藥物名冊包括四類藥物，分別為通用藥物、專用藥物、不獲安全網資助的自費藥物，以及獲安全網資助的自費購買藥物，而第四類藥物會透過撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助計劃審核及釐定病人獲資助幅度。據悉，預算案將每年增加4億元恆常性開支，以擴闊《藥物名冊》涵蓋範圍，令更多昂貴藥物（包括治療癌症藥物）獲資助予病人服用（即成為獲安全網資助的自費購買藥物類別）。

一名醫護界人士指，醫院管理局自2005年全面在公立醫院推行藥物名冊以來，均會定期檢討名冊內的藥物名單，惟現時不少昂貴藥物並不包括在藥物名冊之內，病人若要使用效果較佳的藥物，藥費開支動輒數十萬元「起跳」，連中產人士都感到吃力，部分病人更因而被逼採用價格較低、副作用較多的藥物，惝能擴大《藥物名冊》，受惠病人可減低治療期間帶來的心身折騰。

彭鴻昌對預算案考慮增加資源，擴寬《藥物名冊》範圍表示歡迎。(資料圖片/林若勤攝)

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌對預算案增放資源擴寬《藥物名冊》範圍表示歡迎。不過他認為，《藥物名冊》制度涉及多個層面，投放金錢擴大資助藥物範圍是其中一途，其他方面同樣需要「鬆綁」，例如標準收費的通用藥物，亦可透過彈性及「創意」的安排，讓更多病人受惠。

他舉例，現時藥物名冊內治療腫瘤科的藥物參差，不同病人對藥物的反應各異，而一款治療癌症的藥物，由自費類別到成為通用藥物，動輒需要數十年時間，建議當局可考慮「有效用才收費」（pay by performance）或為長期服用該款藥物的病人「封頂」，以藥物療程計算，當到達某個數目，餘下療程的費用可作寬減等。

另外，消息人士指據悉預算案亦會增撥資源，提升公營醫療體系內士氣，包括每年增撥6億多元，調高醫護人員津貼，而病房助理更有望直接加薪。

該消息指，本港公院醫護人員長期不足，適逢今年流感高峰期，前線人員壓力愈來愈大「谷到爆煲」，陳茂波似乎想借預算案「做啲嘢」，曾「由下而上」私下約見不同層級的前線人員，「問政府可以喺邊度幫到手，特別係有乜問題可以透過增撥資源紓緩。」紓緩公營醫療體系痛點勢成今年預算案重點議題之一。