【筍工】律師行請辦公室茶水助理　月入1.8萬元　僱主：反應熱烈

又有筍工！有人事顧問公司於招聘網站刊登廣告，為本港一家外資公司招請辦公室茶水助理，標題更列明薪金1.8萬元，條件較不少工種優厚，甚至高過不少大學新鮮人。不過薪金高，工作要求亦高，招聘廣告顯示，有關職位需負責處理與分發郵件、保持茶水間整潔，及其他雜務跑腿工作，求職者更需操流利廣東話和英文，可即時上班為佳。 據了解，僱主是位於中環的外資律師行，該職位空缺刊登一星期以來，反應熱烈，經篩選後，已約見最少5位應徵者，最終由英語流利的中年女士成功奪標。

有外資公司出動1.8萬元優厚薪金，招聘茶水助理。(Recruit網頁截圖)

該職位空缺自上周三起刊登，並以「辦公室茶水助理 (18K!) - US Professional firm」作招徠，職位屬5天工作制，上午8點半至下午5時工作，主要負責為位於中環的寫字樓提供茶水雜務工作，包括準備茶、咖啡及飲料、辦公室清潔、分發、投遞郵件，以及處理內部文件等。

不過，職位要求非入門級，除了需要流利雙語外，亦要寫、講俱能，另需勤奮獨立、細心、有條理等。《香港01》致電招聘負責人了解，得悉該職位僱主是外資律師行。據悉，不少人對該職位空缺感興趣，已接獲大量履歷表，最終揀選約5位求職者進行面試，最終「睇中」一位有相關經驗、年約50歲的中年女士：「佢英文好好，好流利，之前佢本來係做辦公室行政，呢幾年先轉做茶水。」

勞工處互動就業服務招聘廣告顯示，一般辦公室茶水助理月薪介乎8000元至13500元，雖然不少職位同需英語要求，但毋須達到流利程度。