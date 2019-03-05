【筍工介紹番】Oreo母公司徵朱古力試食員　全球招聘、時薪$111

作為Oreo、三角朱古力Toblerone與吉百利（Cadbury）等零食品牌的母公司Mondelēz International，現正全球招聘兼職朱古力試食員（Chocolate Taster），應徵者無需任何工作經驗，只要是英語水平良好、熱愛朱古力及味覺靈敏，即有機會獲得聘用。

Oreo母公司Mondelēz International現正招聘朱古力試食員，試吃各種朱古力新產品。（Getty/VCG）

工作內容

據Mondelēz International的官方網頁指，公司是次招聘的朱古力試食員是一個兼職職位，職責美其名為任品嚐朱古力，但實際上當然不止於此，因為試食員需要為公司所生產的各種口味朱古力產品提供客觀而誠實的意見，並要與11位小組成員分享意見，並就味道達成共識。同時，試食員還需要以清晰、精準的詞匯來描述每一款產品，而且品評每款朱古力的內容要保持一致性，以方便公司區分產品。最後，朱古力試食員也要清楚職位的道德與法律責任，在有問題時要不畏懼地提出。

朱古力試食員在上班前的24小時內不可進食辛辣食品，且在工作前1小時內只能飲用清水，以保持味覺的敏銳。（GettyImages/視覺中國）

入職條件

做得朱古力試食員，入職的首要條件當然是非常熱愛糖果甜品及擁有非常靈敏的味覺吧！另外，申請人需要誠實給予意見，踴躍嘗試新產品，樂於溝通以和組員建立友好關係，以及擁有良好的英語能力。特別是最後一項，如申請人必須懂得用精準的英語字詞來形容朱古力的味道吧（別以為只得bitter與sweet，還有roasted、fruit、earthy、woodsy、nutty等更多具體形容味道的字詞），否則將很難作出精細的區分。

人工福利

申請者無需持相關工作經驗，因Mondelēz會提供入職培訓，而獲取錄者亦可在三個更份的上班時間表中選擇：

1. 逢星期二至四，下午12時15分至下午2時45分，每周工作7.5小時； 2. 逢星期一至四，下午3時至下午5時，每周工作8小時； 3. 逢星期一至四，早上10時至中午12時，每週8小時。

朱古力試食員的上班地點是在英國的沃金漢（Wokingham），薪酬為為每小時10.75英鎊（約港幣$111），換言之，每月可獲英鎊£322元（約港$3,331）到£344 （約港幣$3,554），公司亦會提供花紅、保險及假期津貼等福利。

上班可以任食各種朱古力，是不少甜食愛好者的dream job吧？（Getty/VCG）

其實這並非Mondelēz首次招聘朱古力試食員。早於2017年，這職位招聘廣告登出的頭24小時，就收到1,500份申請，最後吸引6,000份來自世界各地的CV。該招聘廣告亦因而成為LinkedIn該年最多人瀏覽的廣告第5名。

此職位的截止申請日期是2019年3月8日，有興趣應徵者，可透過官方網站遞交申請。

（綜合報導）

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