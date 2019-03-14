護協與醫管局會面　獲承諾檢討護士津貼及交代撥款用途

香港護士協會今日（14日）與醫院管理局行政總裁梁栢賢會面，就護士人手及薪酬等問題表達前線的訴求，會面歷時個多小時，香港護士協會主席李國麟形容會面氣氛和平，又透露醫管局承諾將檢討如何以行政措施，盡快改善前線的津貼以挽留人手，但無實際時間表。 財政預算案額外撥款7億元予醫管局挽留人手，另有50億元用作醫療儀器更新，李國麟引述當局承諾將詳細交代撥款用途。

香港護士協會今日與醫院管理局行政總裁梁栢賢會面，就護士人手及薪酬等問題表達前線的訴求，會後香港護士協會主席李國麟會見傳媒。 （陳倩婷攝）

李國麟形容，會上跟醫管局代表就多項議題有真誠交流，包括護士人手、津貼、編更等問題。

財政預算案撥款7億元作挽留人手的開支，醫管局指將增設資深護師職位，加強夜間護理督導及資深人手比例。另外亦預留50億元，用作更新醫療儀器。李國麟指醫管局已承諾盡快交代撥款用途。

護協促加開資深護士職位 應同時增聘人手

護協建議，該7億元可用作支付兼職、中介、或經「自選兼職招聘網站」（Locum）聘請的護士薪酬，以確保有足夠資源用作挽留全職醫護。

資深護師新職位料於未來一兩個月推出，李國麟指，實際名額有待當局公布，不過他強調當局若將部分護士升職，應再增聘初級護士，以達到由有經驗人士進行臨床督導的效果，而非只加職位但人手維持不變。

財政預算案撥款7億元作挽留人手的開支，李國麟指醫管局已承諾盡快交代撥款用途。 （陳倩婷攝）

醫管局承諾檢討改善護士津貼

護協亦關注護士薪酬問題，促當局重設16.5%現金津貼取代現行的定額津貼，又要求重設跳薪點。李國麟直指薪級表是「老問題」，明白要檢討整個薪酬架構有困難，但醫管局可以其他行政手法增加護士津貼，盡快挽留有經驗的前線。李引述醫管局已承諾檢討津貼方式，惟未有給予檢討時間表。

護協又促請當局正視護士編更不理想的問題，希望有新撥款的支持下人手增加，編更制可獲改善。