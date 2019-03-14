【沙中線】政府接納改良版超音波檢測　明起全面恢復開鑿驗筋

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋絞牙扭入螺絲帽情況。惟當局檢測至121枝鋼筋，發現有42枝未達標，不達標鋼筋比率達35%。港鐵於1月29日突然宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，並暫停檢驗工作。 事隔一個多月後，政府今（14日）宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於明日起全面恢復檢測工作，重新檢測所有螺絲帽，包括先前已經檢測及仍未檢測的扭入情況。港鐵則指，為免減少人為出錯而可能造成誤差，檢測程序增至兩名合資格技術人員分別進行，結果送至實驗室後，再由第三位技術人員覆檢及核證。

政府今日決定接納港鐵建議，以繼續紅磡站擴建工程全面評估策略第二階段的混凝土開鑿檢測工作。（資料圖片）

政府表示，於本月8日收到港鐵提交改良版「陣列式超音波檢測方法」的建議，並經磋商後，港鐵再於昨日（13日）提交最終建議，政府今日決定接納有關建議。

對於改良版的「陣列式超音波檢測方法」，港鐵已在實驗室及工地反覆測試及驗證改良的「陣列式超音波檢測方法」。驗證結果顯示，所有樣本的螺絲頭扭入螺絲帽的實際長度，與採用改良的「陣列式超音波檢測方法」比較，全部均處於測試容許的量度差距3毫米之內。基於以上結果，政府同意港鐵建議繼續利用非破壞性的改良的「陣列式超音波檢測方法」進行第二階段檢測工作，以減少對結構的破壞。

同時對於改良版的檢測方法，港鐵及技術團隊已就檢測的準確度及可靠性進行驗證工作。而有關過程，運輸及房屋局的專家顧問團、港大專家團隊、路政署及屋宇署亦有向港鐵提供意見。

政府表示，得悉港鐵明日全面恢復進行檢測工作，以及重新檢驗所有的螺絲帽扭入情況。當局將緊密監督相關工作，並適時將檢測結果上載至路政署網頁供公眾參閱。

港鐵將於明日（15日）起全面恢復紅磡站開鑿檢測工作。（港鐵提供）

增至兩名技術人員負責 減人為出錯機會

港鐵出稿指，原本的檢測程序，只會由一名合資格的技術人員進行，但為了減少人為錯誤引致誤差，改良後的檢測會由兩名資格技術人員分別進行，以覆檢讀取的數據。港鐵指，只要兩名人員的檢測結果，其差異在2毫米內，該次檢測便會確定為有效，並以兩者的平均值，作為實地檢測結果。

實地檢測結果之後會送到實驗室，再由第三位合資格技術人員覆檢及核證，以決定是否接納結果，抑或需重新在工地檢測。另外，港鐵會加強培訓實地檢測的技術人員，以及提供額外校正工具，將鋼筋表面打磨至最適合檢測的狀態，以協助技術人員校準檢測樣本，確保讀取到最清晰的檢測結果。

受局限影響 不排除切割鋼筋螺絲帽進一步核實

不過港鐵亦指，檢驗程序改良後，仍會有一些局限，例如鋼筋螺絲頭的末端不平整、鋼筋螺絲頭損壞，以及因受制工地環境，致使未能有足夠空間，讓探測儀器掃描和讀取資料等，都可能令檢測未能取得清晰訊號或讀數；如有上述情況，港鐵或會切割該段鋼筋螺絲帽，以作進一步核實，當中所有數據和資料，均會留待第三階段全面評估結構完整性及安全時再作分析。

為確保已改良的檢測程序，可達至準確的檢測結果，港鐵強調已在實驗室及工地作反覆檢測，並由港鐵的專家進行驗證,亦由相關政府部門現場監督。