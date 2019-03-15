醫管局添兩名新成員　德勤中國主席蔡永忠、中大副校陳偉儀入局

政府今日（15日）公布，再度委任醫院管理局4名現任成員，以及委任兩名新成員。兩名新的成員分別為蔡永忠和陳偉儀教授，他們的委任期由下月1日起生效，任期兩年。

蔡永忠是德勤中國主席，他也是香港紅十字會副主席、輔助醫療業管理局成員。（資料圖片）

新委任的成員，包括是西九文化區管理局縮下附屬公司M + Collections Ltd主席、德勤中國主席的蔡永忠，他亦是香港紅十字會副主席、輔助醫療業管理局成員、強制性公積金計劃諮詢委員會委員、以及紀律人員薪俸及服務條件常務委員會委員。

而陳偉儀教授則是香港中文大學副校長、敬文書院院長和生物醫學學院署理院長及講座教授。他也是分子和生物化學遺傳學、基因組學、發育基因組學、表觀遺傳學、表觀基因組學、幹細胞生物學和生物信息學專家。

另外，醫管局現任成員有4人再度獲委任，分別是方文雄、林奮強，兩年的任期由下月1日起生效；梁卓偉教授、葉永堂的任期亦為兩年，將於8月1日起生效。

食衞局局長陳肇始對兩名新成員加入醫管局表示歡迎，並向即將離任的成員甘博文和梁憲孫教授致意，感謝他們多年來為醫管局作出的貢獻和建議。

醫管局由一名主席、二十三名非官方成員、三名公務員及一名醫管局主要行政人員組成。由2019年4月1日起，醫管局成員名單如下：



主席：

梁智仁教授



非官方成員：

陳家亮教授

陳偉儀教授

鄭瑋青

范鴻齡

方文雄

馮孝忠

何沛謙

龔楊恩慈

林濬

林進其

林奮強

劉澤星教授

劉文文

李開賢

梁卓偉教授

盧偉國博士

岑浩强教授

施榮恆

羅鳳儀教授

蔡永忠

王沛詩

楊志威

葉永堂



公務員：

食物及衞生局常任秘書長（衞生）謝曼怡

衞生署署長陳漢儀醫生

財經事務及庫務局副秘書長（庫務）袁小惠



醫管局主要行政人員：

醫管局行政總裁梁栢賢醫生