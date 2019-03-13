【DSE 2019】第二日中文口試　考生要答提升政治領袖民望方法

2019年中學文憑試（DSE）中文科口試今日（13日）進入第二日考試，當中一條以「提升政治領袖民望的方法」為題，要求考生就三個選項的成效排列優次；另外一條則提供「外貌 、性格、 才能」三項，要求考生談談哪個因素「對青少年的人際關係影響最大」。 有資深中文科教師指出，排優次的題目常見，估計將有兩至三題類似的題目。她稱考生容易誤解題目、甚至各選項的意思，容易於論證時出錯。以「提升民望方法」的題目為例，題目並非要求考生三選一，而要指出排列次序的理由，「要記住三個方法對民望都好重要。」

踏入文憑試中文口試的第二日。（考評局短片截圖）

以下三項是提升政治領袖民望的方法，依成效排優次。 「廣納民意、與民同樂、訪貧問苦」 【DSE 2019】13/3 中文口試第二題

排優次題目常見 老師提醒不是三選一

踏入中文科口試的第二日，試題出現排列優次的題目，資深中文科教師王美琪指出，類似的題目於過往常見，估計將再有兩至三題類似的題目出現。她指出，題目要求考生排列優次，代表「三個方法同樣重要」，而考生並不需要三選一，反而要指出排列次序的原因，「點解第一個方法會重要過第二個。」

此外，王美琪續稱考生需要清楚理解三個方法的意思，「唔係單純以字面解釋，『與民同樂』唔等於同市民玩樂咁簡單。」她估計或有考生未能理解方法背後的意思及特點，繼而於舉例論證時出錯。

以下哪一項對青少年的人際關係影響最大？試談談你的看法。 「外貌 、性格、 才能」 【DSE 2019】13/3 中文口試第一題

資深中文科教師王美琪稱，學生答題時容易單從個人經驗出發，顯得思維較狹窄。（資料圖片）

忌以個人經驗出發 容易表現「狹窄思維」

至於上述有關人際關係的題目，王美琪指出考生容易將「人際關係」側重於同學間的相處，並根據個人經驗作出分享，她坦言此類答案表現出「思維比較狹窄」。她提醒考生應緊記有不同種類的人際關係，如與長輩的相處、工作間的僱傭關係等，考生應清楚指出選項對各種人際關係的影響，切忌單以同輩相處作例子。