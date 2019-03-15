【林子健案】女督察稱警花逾百萬調查林案　官判刑近最高刑罰

林子建兩年前開記者招待會，聲稱有人勸他不要把美斯的簽名照交給劉曉波的遺孀劉霞，之後便收到電話恐嚇，繼而被人在旺角被擄走及毆打，惟警方調查後沒有發現有人當天在旺角被擄走，控告他誤導警員。林今被裁定罪成，有份調查的一名女督察稱，警方為調查林的指控，曾花逾7千小時查閱附近一帶的攝錄片段，裁判官亦指無法證明有人被擄走，判林入獄5月，而林所面對的控罪，最高刑罰只是入獄6月，可見法官判刑幾近控罪的最高刑罰。

西九龍重案組偵輯高級督察劉詩慧稱，警方調查林子健案花逾百萬。（余俊亮攝）

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重案及機動部隊齊出動

西九龍總區重案組第3A隊的偵輯高級督察劉詩慧在庭外稱，警方在調查林子健案時，除了出動了重案組，機動部隊（PTU）也有協助調查。警方共動員一個30多人的小組蒐集閉路電視，單是林子健聲稱被擄的一帶，便有1500至1800小時錄影，更不用說警方其後擴大範圍，往西貢搜證。

女督察指調查過程十分辛苦

劉稱，最後警方用了超過7000人力小時翻看，以時薪計算，即花了逾百萬元。劉稱，他們從片中見林子健經過登打士街的H&M，之後上了往西貢的小巴，確認被告所述與事實有出入，覺得被擄一事是造假。劉形容整個調查過程十分辛苦，要逐一向商戶搜證也一點都不容易。

控罪最高刑罰為半年

而林現在被控的誤導警務人員案，最高刑罰為入獄半年，裁判官蘇惠德判刑時，直斥林沒有悔意，令人以為有他人在本港境內目無法紀地執法，引起不安及恐慌，虛耗警力，判林入獄5個月，亦相當接近這控罪的最高刑期。

被告林子健，44歲，被裁定一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報自己8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶，惟警方調查後並未見有人當天在旺角被帶走。

案件編號：KCCC2556/2017