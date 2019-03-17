【新居屋2019】長沙灣凱德苑近南昌站　兩直資一條龍近在咫尺

房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4,871伙單位，分別位於將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。 於長沙灣發祥街西的凱德苑，與上一期發售的居屋凱樂苑僅兩街之隔，曾締造「地王」的興華街私人住宅項目就在附近。該屋苑鄰近港鐵南昌站，是東涌線和西鐵線（沙中線通車後變屯馬線）的交匯站，可謂十分方便；附近有多個商場，不愁衣食住行，包括南昌站上蓋商場V Walk、鄰近的「西九四小龍」屋苑群商場，旁邊正興建的公屋項目日後亦會有街市及交通交匯處。

凱德苑將為單棟式住宅，共提供814個單位。附近都是學校，單位十分開揚（張浩維攝）

不用過馬路可到英華及聖瑪加利

凱德苑是一個單幢居屋項目，提供814伙，售價介乎195萬至435萬元；入場費是今期居屋銷售計劃第二貴，僅次於325萬元的何文田冠德苑。屋苑與南昌站相距約5分鐘步程，往返港島及新界西非常方便，未來沙中線通車後，於南昌站乘搭現時的西鐵線，更可免轉車前往啟德及馬鞍山。

不少人買樓重校網，兩大直資一條龍學校英華小學及英華書院、以及聖瑪加利男女英文中小學近在咫尺，出門不用過馬路便可到，合資格「孟母」不妨考慮；惟兩校小學部並非派位，學生需通過面試才可獲取錄。

凱德苑鄰近直資一條龍學校英華小學及英華書院。（資料圖片）

鄰近有街市、公共運輸交匯處

此外，屋苑西面深旺道另一邊，正興建公屋「海達邨」，有四幢住宅大廈，雖會影響凱德苑景觀，但該屋邨會提供公共運輸交匯處、街市及康樂設施，方便居民。凱德苑東南及西北方均是學校，相對較矮，東南距離富昌邨及西北距離西九四小龍，都有約200米，因此景觀仍開揚。不過西北及東北面的貨倉將拆卸發展，興建8幢、各44層高私樓，因此買向東南單位較有景觀保證。

海達邨與上一期居屋凱樂苑相隔一條西九龍公路，臨海便是曾榮登「地王」的興華街私人住宅項目。附近一帶全面發展後，相信生活設施將非常完善，而南昌站上蓋的私人住宅項目商場「V WALK」今年內便會率先開幕。

此外，附近亦有不少康樂設施步行可達，例如深水埗運動場、長沙灣體育館、南昌公園、深水埗公園及深水埗公園游泳池等。住戶日後倘多花時間，20分鐘內的步程便是深水埗鬧市，有多家地道食肆可選擇，亦有區內知名的電腦用品商場，非常熱鬧。

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