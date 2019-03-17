【沙中線】工程師學會會員促召特別大會　會長現身：願與會員溝通

港鐵沙中線紅磡站工程接連爆出醜聞，香港工程師學會一月曾發聲明，稱紅磡站符合安全，結果惹來多名會員聯署，要求撤銷聲明。有會員指，發聲明當天，會員只有兩小時審議內容，如沉默會被視會同意。 多名會員上個月聯署要求召開特別會員大會，惟之後學會理事會未有確實回應。多名有份要求召開特別會員大會的學會會員今日﹙17日﹚召開記者會，要求理事會確認是否會於期限內安排特別會員大會，以及解釋為何只給予會員兩小時回覆。學會會長余錫萬突然出席記者會，並稱願與會員溝通解釋。

多名香港工程師學會會員開記者會，促學會召開特別大會，解釋早前發出指紅磡站安全的聲明。（黃偉倫攝）

香港工程師學會1月就工程發聲明，稱東西走廊月台層板、連續牆和南北走廊底部的建築結構符合安全，結果惹來108名會員聯署，要求撤銷聲明。有會員指，發聲明當天，會員只有兩小時審議內容，如沉默會被視會同意，而且當天學會理事會只以電郵通知會員。

到了2月23日，有120名會員共同簽署，要求召開特別會員大會，當中議程包括決議撤回聲明、審議對會長的不信任投票。根據學會會章，理事會收到要求後，需在21天內作出安排，惟會員表示，仍未收到對方會否召開會議的確實答覆。

余錫萬（左）被指無回應會員要求開會的要求，今日突然現身記者會。（黃偉倫攝）

多名聯署的學會會員召開記者會，要求理事會確認是否會於期限內安排特別會員大會，以及解釋為何只給予會員兩小時回覆。

水務署前總工程師兼學會會員李智明表示，曾要求與會長余錫萬見面，但對方未有答允。不過，余錫萬今日突然到場，表示不會面純屬誤會，願意與會員溝通。