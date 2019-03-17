【沙中線】工程師學會稱「未夠簽名」開特別大會　會員斥拖時間

港鐵沙中線紅磡站接連出現工程問題，香港工程師學會1月就工程發聲明稱紅磡站符合安全，惹來連串風波，有會員早前聯署要求召開特別會員大會，要求撤回聲明及罷免會長。 今日﹙17日﹚多名參與聯署的會員召開記者會，水務署前總工程師李智明指，已有120名會員聯署要求召開特別大會，超出會章所需的60人，但記者會開始前夕突然現身的會長余錫萬，以及負責接收聯署申請的學會前會長黃耀新，卻稱部分簽署人未回覆學會確定議程內容，「技術上」未收到足夠簽名。有在場會員批評，學會是拖延時間；亦有會員直言失望，形容學會「做緊同利益相反嘅事」。

有會員發起聯署，要求召開特別會員大會。（左起）黎廣德、余煒立、李智明、楊德忠。（洪嘉徽攝）

工程師學會1月18日就紅磡站工程發聲明，稱東西走廊月台層板、連續牆和南北走廊底部的建築結構符合安全，結果引來大量會員不滿，更發起聯署要求撤回聲明。李智明指，根據學會會章，只要有60個或以上的會員簽名，學會理事會就需在21天內，就召開特別會員大會作出安排。他續指，2月23日已有116名會員簽署，之後再有4人提交，即共120人要求召開大會。

前會長：聯署內容不清晰

不過，突然現身記者會的黃耀新指，收到簽名後，學會需經過一定程序，方會確認其簽署，包括確認其會員身份。他又稱，雖會員的簽署上，已寫有議程，但內容不清晰，需再確認內容是否需增減，惟部分會員未回覆，只確認了逾50個簽名。他續指，會考慮在確認手續上設限期，可能設在本周或月底前。

黃耀新指，技術上尚未收到足夠簽署以召開特別會員大會。（洪嘉徽攝）

會員要求召開特別會員大會中，所提及的議程：

1. 邀請學會會長解釋與發表聲明有關的理由和程序 2. 審議會員對該陳述及會長解釋的意見 3. 審議並通過決議撤回聲明，並指示秘書處代表學會發布公開聲明 4. 審議並通過對會長的不信任投票 5. 成立特別檢討委員會，檢討有關發表聲明的情況，並在將來的會員大會上就所有相關的管治問題提出建議，以維護公眾利益及維護工程專業的聲譽，委員會成員應選自與發表該聲明或關連項目並無關係的會員

余錫萬（左）突現身記者會，與會員對談。（洪嘉徽攝）

對於黃耀新的解釋，有到場的會員直言感到失望，形容難以接受，質疑學會本身有會員資料，何需花長時間確認，直指「做緊同﹙學會﹚利益相反嘅事」。另一名資深會員稱，學會處理手法「鑽牛角尖」，將時間花費在程序問題上，形容是「只著重細節，忽略大問題」。有份主持記者會的余煒立強調，已根據會章所指提交簽名，認為學會有拖延時間之嫌，情況「離奇」。

前會長：有需要發聲明，「乜𠵱家（紅磡站）要冧咩？

而學會發聲明支持沙中線工程當天，有理事會成員指由電郵收到聲明內容起計，只得兩小時審議，如沉默會被視為同意。余錫萬曾承認，聲明是由理事會另一個「非正式小組」撰述，自己負責修改，以及決定發放。黃耀新今日解畫，稱當天有需要發聲明，內容亦無問題，更反問：「乜𠵱家（紅磡站）要冧咩？」他又指，會長由會員選出，有權發出聲明，「唔鍾意咪要佢（余錫萬）落台囉，有個機制喺度」。

多名會員今日出席記者會，關注沙中線問題，以及學會發聲明的手法。（洪嘉徽攝）

中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠表示，不明白為何學會可於短時間內，就得出紅磡站建構安全的結論。他又指，會員都有專業資格，簽署要求召開大會時，必定了解所述議程，質疑為何要再三確認。資深工程師黎廣德表示，學會對核實簽名非常認真，但發聲明一事「點解得兩個鐘（審議）就出？」他續指，事件影響業界、社會利益，會繼續跟進事件，並強調已跟從會章要求提交聯署，每名會員遞交的內容、訴求都相同，希望盡快召開大會。

余錫萬表示，會尊重會員意見，亦願意會面溝通；並同意要維護社會、業界利益，但由於自己在事件上有衝突，故召開大會的事情交由黃耀新負責。