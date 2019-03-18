【沙中線】政府公布重驗鋼筋結果　8支不達標　1支揭扭入更少圈

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟日前發現「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，最終要用改良版「陣列式超音波檢測方法」，並於上周五（15日）全面恢復檢測工作。 路政署今日（18）公布，有8支鋼筋扭入螺絲帽長度未能達標，其中一支是近日最新檢測發現，而最嚴重的一支鋼筋僅扭入9.5毫米，外露扭紋達9至10個。另外，亦有發現8個螺絲帽未妥善連接鋼筋，當中涉及只連接一邊鋼筋及兩邊未有連接鋼筋。 同時，比對早前公布的未改良的檢測結果發現，其中一支位於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部的鋼筋，在改良檢驗方法前，其扭入螺絲帽的長度為20.86毫米；惟根據改良後的方法，該鋼筋只扭入16.4毫米，不達標情況更嚴重。

路政署今日公布鋼筋的重驗結果。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布18個已完成重新檢測的鋼筋螺絲帽結果，當中發現有8支鋼筋扭入螺絲帽的長度未能達標，其中一支是最近檢測發現，螺絲帽編號為「NSL-W52-TT-T1-03-C1」，位於南北走廊B區月台層板近西面連續牆，其扭入長度為36.4毫米。

最差僅扭入9.5毫米

8支不達標的鋼筋扭入長度介乎由9.5毫米至36.4毫米，涉事位置分佈於東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部、C3區月台層板近西面連續牆底部、以及南北走廊B區月台層板近西面連續牆頂部。其中一支最嚴重的鋼筋僅扭入9.5毫米，位於東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部，外露扭紋為9-10圈。

比對未改良的檢測結果，有一支鋼筋位於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，原本以未改良版的超音波檢測長度為20.86毫米，惟根據改良方法檢測後，其扭入情況比之前更差，鋼筋僅扭入16.4毫米，且外露扭紋共有7至8圈。

至於未能成功完成檢測的螺絲帽共有9個，當中發現有3個位於東西走廊C1區月台層板的螺絲帽，以及1個位於東西走廊C3區月台層板的螺絲帽兩邊並未有連接鋼筋。至於4個位於東西走廊香港體館區及B區月台層板的螺絲帽，並只有一邊連接鋼筋。

另外，亦有7枝鋼筋分別位於東西走廊C1區及C3區月台層板，出現沒有連接附近螺絲帽的鋼筋。

同時路政署亦指，今年1月17日至1月26日於東西走廊C1至C3區月台層板內發現的共5條止水帶，已全部核實為設計圖內的細節。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上周五（15日）全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。