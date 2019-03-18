【醫療券】視光師學會倡配眼鏡剔出醫療券　另設長者配眼鏡券

長者醫療券推行10年，政府指視光師申報金額「不成比例地多」，提出對視光師服務收費設限，每兩年最多只可扣2,000元醫療券。香港眼科視光師學會今日（18日）舉行記者會表示，受訪的會員當中有逾五成支持「配眼鏡剔出醫療券」的建議，以維護業界的名聲。 學會重申，視光服務是一種專業，配眼鏡是治療方案。若政府接納建議後，應該新設長者眼鏡券，以免長者因金錢問題無法配眼鏡影響視力。惟金額多少仍要討論。

香港眼科視光師學會會伍尚舜（左）再次批評政府的做法會令公眾對視光師業產生誤解。（麥凱茵攝）

香港眼科視光師學會會長伍尚舜再次批評，政府就醫療券設限的做法，令公眾誤解，以及漠視視光師為基層醫療的貢獻。他說：「其他專業都無限制，為什麼只限我們？我們是看了病人的需要才選擇檢查及治療方案。」

伍尚舜重申，因2015年醫療券金額增加後，有長者希望用醫療券配眼鏡，才會出現公眾認為長者是利用醫療券配眼鏡的誤解；強調2012年視光服務納入醫療券使用範疇時，成效良好。

為了消除公眾對視光師業界的負面，學會向500多名的會員進行調查，接獲64%回覆，當中逾五成會員支持「配眼鏡剔出醫療券」的建議，即約200人支持此建議；讓視光師集中精力在基層醫療服務上提供專業服務。

香港眼科視光師學會提倡將配眼鏡剔出醫療券可使用範圍，惟建議政府可另外推出長者配眼鏡券。圖左起：伍尚舜、羅桂媚（麥凱茵攝）

學會：市場自由定價 難推價目表

伍尚舜表示，一般的基層眼科綜合檢查的視光服務為300至600元，包括解屈光、度數、眼壓等檢查；至於要進一步檢查黃斑病變、青光眼等則要視野分析，收費或超過1,000元。

學會能否推出視光服務價目表供公眾參考？伍尚舜回應指可以考慮，「或者用理大眼科視光學診所的收費作界線」；但推出配眼鏡價目表則較難做到，因為每人的需要不同「可能有人想配得更加精緻一點。」

但學會前會長羅桂媚則持相反意見，明言「學會完全無可能做到列一個價目表」，強調視光服務如看醫生一樣，「需求越大個價錢就越高，自由市場定價。」

36萬人次用醫療券使用視光服務 反映需求極大

根據2018年的數據顯示，共有36萬人次用醫療券使用視光服務，反映長者對配眼鏡矯正視力有極大需要。學會主張「眼鏡是其中一個治療方案」，建議配眼鏡剔出醫療券後，可增設長者眼鏡券，資助長者獲得視光服務外，也能配置合適的眼鏡。

伍尚舜指出，長者到公院輪候眼科專科看診的個案最長達162周，輪候期間長者的視力或會惡化，建議長者可接受視光師的檢查。

至於長者眼鏡券金額應訂於什麼水平，伍尚舜指建議暫只是大方向，仍要與政府、會員等商討；他認為因爲眼鏡券使用前要有驗眼後的實際數據支持，相信不會出現濫用問題。

羅桂媚又建議，政府將長者使用視光服務記錄在醫健通，以便政府加強監察。