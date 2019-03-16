【醫療券】配眼鏡費封頂　陳肇始：要有效使用公帑　非針對某行業

長者醫療券檢討出爐，其中就視光師服務收費封頂，長者每兩年最多只可扣2,000元醫療券。食物及衞生局長陳肇始重申，不是針對任何一個專業，但局方不想長者過份集中使用某種專業服務，失去醫療券的原意；就使用金額上限是要有效使用公帑。她解釋，醫療券原意是加強基層醫療健康，但檢討報告發現僅用三分之一的長者是用於慢性疾病及預防上。

醫療券推行10年，政府早前提出檢討。（資料圖片）

根據檢討報告顯示，西醫申領的醫療券金額中位數為300元；中醫為250元、牙科服務則是約600元，惟視光服務則達1,950元。陳肇始出席商台節目時批評，情況不理想；就醫療券的使用金額設上限，不是要針對任何一個專業，但政府需要有效地使用公帑。

陳肇始又指出，視光師申領的醫療券金額中佔4,000元個案當中的九成，認為情況不成比；過去長者每年只得2,000元醫療券，只是可以累積至5,000元，今次的上限亦佔醫療券的一半金額，認為措施合理。她強調：「我們現在只是設上限，不是限制你們不能使用醫療劵。」

「懷疑眼睛有疾病應該找眼科醫生」

有觀眾致電節目稱，家中長者曾到眼鏡店驗眼時獲承諾能夠驗出白內障，結果用了千多元配眼鏡後，有職員反口「我們驗不到，你應該去看醫生！」認為政府監管不力。陳肇始提醒：「如果懷疑有眼疾應該去看眼科醫生。」

就今次檢討，陳肇始重申提出的優化措施是全面，一方面提高監察，衞生署會主動去調查不合理的申報，「署方有檢視過30多萬個案，當中找到4,000宗是有問題」，若發現問題時適時要求警方介入。另一方面，政府會向長者加強教育使用醫療券。

對於有聲音希望醫療券可以用作購買藥物，陳肇始回應指政府已撥4億元給醫管局擴大藥物名冊範圍，強調醫療券不能夠解決所有醫療問題。

另外，陳肇始也談及即將開幕的葵青區地區康健中心。她指，中心是向長者提供預防疾病、慢性病管理等程序，而且長者可以在中心使用醫療券，相信有效加強基層醫療。