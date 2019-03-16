救世軍推53伙社會房屋　青年與陌生家庭共居千呎唐樓　月租約千元

近年不少機構積極推動過渡房屋，救世軍與社聯於土瓜灣下鄉道改建53個單位，提供予基層家庭及低收入年輕人入住。項目今日（16日）舉行起動禮，有入住的年輕住户稱難以負擔劏房租金，社會房屋可解決燃眉之急之餘，讓他可儲錢為未來打算。救世軍代表稱，項目加入家庭及年輕人共住元素，透過舉行鄰舍活動，促進世代共融。

阿元現有獨立房間，他稱裝修由他包辦。（羅君豪攝）

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社聯與救世軍合作的社會房屋項目「住+土瓜灣社會房屋共享計劃」，由恆基兆業於下鄉道提供53個單位，提供予基層家庭及低收入年輕人入住，居住年期為兩年。項目目前共有60戶入住，逾200人受惠，當中包括7名年輕人。

租金佔收入25% 年輕住户：2年內儲錢打算未來



去年11月遷入的阿元，五年前因家人出現情緒問題，而遷至救世軍旗下的青年宿舍。惟去年已屆21歲的遷出期限，故被迫另覓居所。他稱曾走訪多間於土瓜灣的劏房單位，但居住環境欠佳，「電磁爐放喺床頭、一個廁所全層共用；」而月租亦高達6,000元，對於仍是學生的他難以負擔。

22歲的阿元為大專學生，現靠兼職維持生計。（羅君豪攝） 其後經社工轉介，阿元參加救世軍的社會房屋項目，月租為每月收入的25%，約1,000元。現時與另一基層家庭同住，擁有獨立房間，惟須共用廁所、客廳及廚房，總面積有約千平方呎。阿元形容彼此相處有如家人，「姨姨煮飯會問埋我食唔食，我又會同佢個仔去睇下戲。」他將於居住期間積極儲錢，希望能於2年居住期屆滿後租住私樓單位。

阿心現職文職工作，月入約一萬多元。（羅君豪攝）

遷入後改善家庭關係



另一受惠的年輕人阿心，同於去年年底遷入單位，現時與另一名單身女士同住。她之前一直與家人同住，惟與父母的生活模式不合，於約三至四年前雙方磨擦漸多，令她萌生搬遷的念頭，「有時我執好屋企，佢哋會再整亂。」她走訪各區的劏房、板間房，甚至太空艙單位，惟居住環境甚為惡劣，「去過新界區一間女生宿舍，去到發現其實係太空艙，得一格階磚（空間）出入。」

經朋友轉介下，她現以每月2000元租住社會房屋項目。她稱與同居的女士共住生活融洽，彼此亦有「分工」：「姨姨會煮飯畀我，我就會添置下屋企的用品。」此外，她與家人的關係亦得以改善，「依家見到面會開心咗。」

阿冰憶起當年居於劏房環境惡劣。（羅君豪攝） 項目內亦有家庭住户，現時一家四口居於土瓜灣項目的阿冰，早前租住深水埗的劏房單位。她稱入住初期單位內已現鼠蹤，不但令女兒不敢回家，每晚也需與兒子「滅鼠」。她稱自遷入社會房屋單位後，子女的學業成績得以改善。 有別於其他社會房屋項目，計劃加入「共住」、「打工換宿」元素，入住的年輕人不但須與基層家庭同住，同時須加入房屋管理團隊，完善居住環境，包括定期舉辦糖水會、為各樓層添置門牌等。救世軍高級主任馬澤淳稱，希望透過舉辦上述活動，推動世代共融。

馬澤淳稱項目要求年輕住户舉辦鄰舍活動，希望推動世代共融。（羅君豪攝）

社聯：未來再推約200個單位



有份出席起動禮的運輸及房屋局副局長蘇偉文稱，上半年料可再推出兩個過渡性房屋項目，並由非政府機構營運。而社聯行政總裁蔡海偉稱，目前社聯接獲個別小業主租出單位作社會房屋之用，不過部分過於殘舊，於改裝時有困難，料未來可再推出約100至200個單位。

社聯至今年2月底共接獲469個單位，當中247個為適合使用的單位，而217個單位分別由不同團體營運，共有247戶受惠，共約642人。