【何志平案】控方建議判監五年　何自稱與孟晚舟一樣是代罪羔羊

前民政事務局局長何志平，在美國被控向非洲國家官員行賄案，下星期一（25日）判刑。控方提交最後書面陳詞，形容何志平是世故的商人和前官員，利用自己的地位行賄，在案中角色關鍵，主動策劃行賄案，建議法官判處他監禁五年，罰款40萬美元（約312萬港元）。控方又提交三封何志平與朋友及妻子通訊的電郵，電郵中何志平將自己與孟晚舟案相提並論，自稱是「第一個代罪羔羊」；又讓妻子轉告女兒，要她抬起頭做人。 何志平在2017年底於紐約被捕，之後一直還柙不准保釋，案件於2018年11月開審，最終他被判罪成，下周判刑。《香港01》將繼續緊貼報道。

何志平違反美國海外反腐敗法和洗黑錢，七項控罪罪成，2019年3月25日判刑。（資料圖片）

控方陳詞指，何志平代表中國華信能源旗下的中華能源基金，精心策劃乍得和烏干達行賄案，他的角色關鍵。控方指何志平被捕後，聲稱自己受到不公平對待，被判罪成後，又在書面陳詞中表達後悔之意。不過控方提交三封他被判罪成後的電郵，何志平對朋友自稱是代罪羔羊，案件是政治事件，控方表示何志平的指控完全失實。

考慮何志平的背景和年紀，控方建議法官將他的七項控罪同期執行，判處監禁五年，罰款40萬美元（約312萬港元）。對於辯方認為，他已經被關柙16個月，應該作為抵消刑期，將他即時釋放，控方認為這樣的請求與同類案件刑期不相稱，重申應當判處顯著刑罰。

↓↓何志平呈堂電郵足本↓↓

與孟晚舟案相提並論 指現時是黎明前的黑暗

控方向法庭提交三封何志平的電郵，是何志平與朋友SK Kwok以及妻子胡慧中的通訊。

SK Kwok，相信是何志平的眼科醫生朋友郭錫強，有份為何志平撰寫求情信。郭在2018年12月，華為副董事長孟晚舟被捕後，將相關新聞電郵給何志平。何志平回覆指自己是「第一個代罪羔羊」，形容風暴已經開始，「我們只能低頭」，並指現時是黎明前的黑暗。

在另一封信中，郭錫強向他分享美國敦促香港加強出口管制以配合對伊朗和朝鮮（北韓）制裁的新聞，亦提及與孟晚舟違反美國對伊朗的制裁的新聞。何志平把自己與孟晚舟被捕相提並論，稱自己已遭受相同的對待近一年，是「不人道」（inhumane）的。

何志平又突然提到，香港不會成為另一個中國城市，但如果這樣的情況持續，香港將會成為另一個中國城市，或另一個其他國家的城市。

華為副董事長孟晚舟，在加拿大被捕後，獲准保釋，她將面臨引渡聆訊。（路透社）

讓妻子轉告女兒：要抬起頭做人

控方又提交一封何志平與太太胡慧中通訊的電郵，電郵提及他們女兒。何志平讓胡慧中轉告女兒，指爸爸是誠實的人，讓她不要為爸爸感到羞恥，並要抬高頭做人。

何志平又指，判決他罪成令他感到很糟糕，糟糕並非只是他要坐監，最令他難受的是羞辱和損毀他的人格和尊嚴。

何志平被捕還柙後，一直有與太太胡慧中通電話和電郵。（資料圖片）

何志平2017年11月在紐約被捕，2018年12月6日，他被判罪成，離開法院前，用粵語向包括《香港01》在內的香港記者說「預咗，都係咁」。辯方早前向法庭提交149封求情信，包括太太和92歲母親親筆撰寫的信件，但並無港府現任和前任高官，太太胡慧中說有朋友拒絕幫忙。

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