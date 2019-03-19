【大灣區】民建聯倡醫療券可跨境使用　推認證制度助長者北上安老

中央提倡粵港澳大灣區提供跨境醫療養老服務，有政黨認為，將福利「過河」包括延伸醫療券至內地使用，及允許長者於境外領取傷殘津貼等，有助鼓勵港人於大灣區安老；另應訂立本港自家標準及認證制度，評審內地醫養機構，增加港人信心。有內地私家醫院代表認為，做法值得考慮，又認為香港醫生往內地行醫是可行，表明過往曾有先例，前食衞局局長高永文入官場前便曾拉大隊北上，於其醫院掛單就診。

▼大灣區規劃綱要懶人包▼

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《粵港澳大灣區規劃綱要》上月出台，當中提及深化養老服務合作、容許港澳機構以獨資等方式，在內地設立醫療中心，及興建安老院舍等。民建聯今舉行圓桌會議，該黨立法會議員梁志祥表示，安老有龐大需求，惟本地宿位僧多粥少，但港人前往內地安老亦面臨不少難題，包括福利難過河、亦未能受惠內地社保，另中港醫療水平有差異，港人信心亦見不足。

彭磷基認為，內地醫養質素已有提升。（洪嘉徽攝）

梁認為，可將醫療券適用範圍擴大至住院及手術，並延伸至廣東省及澳門主要醫院、診所，同時將長者社區照顧券試驗計劃擴展至大灣區，並允許長者於境外領取傷殘津貼，另協助機構建立以逾萬人聚居的安老小鎮，提供醫療、安老結合服務，並訂立醫療標準及認證制度，增加港人使用的信心。

祈福醫院院長彭磷基則認為，要促進跨境養老，本港社會保障補助應跟長者走，亦應取消醫療券於內地使用限制，他又提到，國內醫療人員質素提高，且內地中醫診療水平已遠超香港，他又補充指，其醫院屬國內三甲醫院，達國内最高水平，為提高認受性，其醫院亦成功申領國際認證。

他相信，本港如建立自家評審標準，值得考慮。他又認為，香港醫生於內地行醫是可行，只要當地醫院作擔保，即可取得行醫證。他又透露，其醫院廿年前開設時，高永文曾帶領14名香港醫生前往「掛單」就診約兩年，現時則有約5名本港專科醫生「掛單」，亦有不少當地港人指名要求香港醫生。

黃炳財同意需設認證制，並增加中港醫生到訪交流。（洪嘉徽攝）

伸手助人協會於肇慶設有護老頤養院，並設買位宿位，副總幹事黃炳財同意需設認證制，並增加中港醫生到訪交流，另需釐清港人於內地營運安老機構的權責。

東莞東華實業發展有限公司副總經理翟崇碧表示，現時內地養老環境、配套已見不俗，如可解決醫療報銷及社會福利等問題，相信已足以鼓勵港人回國內養老；他又指，國內監管醫療機構嚴格，如要建立香港自家認證制度，可先行先試，待成熟後始全面推行。