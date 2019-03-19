【港鐵撞車】荃灣線局部停駛2日罰款有得拗 　連100萬都不用罰？

港鐵昨（18日）凌晨測試新信號系統期間，發生通車40年來首宗列車相撞嚴重事故，導致荃灣金鐘站至中環站服務暫停，至今日（19日）仍未恢復正常。今次事故港鐵料需按機制罰款，但金額多少則「有得拗」。 立法會議員陳恆鑌表示，事故令荃灣線列車服務局部暫停，但由於該線仍維持服務，市民仍可利用替代路線即港島線轉乘「有得搭」，料罰款與否「審死官」，「有站真係停咗，但同時又可用另一條線乘搭」，要求港鐵釐清。

港鐵日前(18日)發生通車40年以來首宗列車相撞事故。(資料圖片)

延誤超過31分鐘即需罰款

政府於2013年檢討港鐵可加可減機票價調整機制，引入「服務表現安排」，港鐵是否要按機制罰款，取決兩大因素，即出現達31分鐘或以上列車延誤，而延誤由港鐵控制範圍內的因素引起（即機件故障及人為因素；乘客行為或外來因素如惡劣天氣等則獲豁免），便需根據延誤時間撥出款項作翌年車費回饋之用。延誤時間愈長罰款金額愈多，2,500萬元為上限。



今次荃灣線兩列車相撞事故，引致荃灣線來住金鐘站至中環站暫停，來往荃灣站至金鐘站維持3分半鐘一班車；由於涉事車廂嚴重損壞，要搬離列車，復修工作仍進行，荃灣線金鐘站至中環站服務仍暫停，未知何時完成修復，估計需時數天。

荃灣線事故至今已兩日，惟仍未知何時可恢復通車。（資料圖片）

▼圖解港鐵撞車意外▼

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目前荃灣線往中環站的乘客，可於金鐘站轉乘港島線往中環；而欲搭荃灣線的乘客，可於中環站搭港島線往金鐘站，再轉乘荃灣線。



事故需否按機制罰款？立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，港鐵今次「點都要罰(款)」，但罰款金額多少則「港鐵有得拗」。他解釋，目前過海市民仍可取道港島線往返中環，但荃灣線來往金鐘至中環的服務的而且確暫停，如何計算罰款金額，情況猶如「審死官」，需要釐清。

譚文豪質疑今次或不用罰款



涉事新信號系統供應商事後證實系統軟件有問題，被問到會否向對方索償，港鐵表示會按照合約跟進。立法會鐵路事宜小組委員譚文豪表示，事故即使是供應商軟件有問題，但不等於港鐵以「外來因素」可獲豁免而不用罰款，「過去好多事故都因為部件出問題」。但他認為，港鐵在今次事故上有可能「唔使罰（錢）」，皆因替代路線港島線能提供鐵路服務；若真的如此，他批評懲罰機制顯然有漏洞，「車禍點會唔使罰？」

陳恒鑌表示，今次延誤罰款金額港鐵「有得拗」。(資料圖片)

港鐵「服務表現安排」計算方法： 列車服務延誤 每宗事故撥出的金額 （最高金額為每宗事故2,500萬元） 等於或超過31分鐘但少於或等於1小時 100萬元 超過1小時但少於或等於2小時 200萬元 超過2小時但少於或等於3小時 300萬元 超過3小時但少於或等於4小時 500萬元 逾4小時的每個小時（或不足1小時） 250萬元 資料來源：港鐵

過去多次事故罰款引起爭議

事實上，過去多次事故罰款均引起爭議，例如2017年8月，觀塘線因為傳輸數據的銅線出現鏽蝕，發生信號故障，維修長達10.5小時才全面恢復服務。不過，最後因事故期間觀塘線仍維持服務，故以受延誤影響最長一班列車的延誤時間83分鐘來計算罰款額，即僅需罰款200萬元。



另外，去年10月，港鐵發生四線故障事故。當日四線故障前後長達近六小時，才完全回復正常，按推算每線應罰1,000萬元，不過當日故障期間列車仍維持有限度服務，以受延誤影響最長一班列車計算，即以起點至終點的全程行車時間與正常行車時間比較，計算當中延誤了多少。四線受影響最長的一班車，由61分鐘至114分鐘不等，按機制每線僅罰200萬元，合共罰800萬元。