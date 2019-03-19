【明日大嶼】六千億造價交通接駁佔逾四成　28公里鐵路貴過高鐵

政府公布「明日大嶼」願景計劃初步估算成本，交椅洲人工島、欣澳、龍鼓漢及屯門沿海發展等填海工程，已耗資3,510億，再加上接駁人工島道路及鐵路網絡成本約2,730億，整項計劃成本高達6,240億，成為香港歷來最貴基建。 值得注意是，政府擬興建3條鐵路全長共28公里，由於涉及橋、隧建設，暫估算要耗資1,720億，倘當成一個整體鐵路項目計，是歷來最貴，遠超高鐵、沙中線，若動工時價格上升，造價或更高。

根據政府現時提供的資料，明日大嶼願景可分為兩部份，其一是過去一直引起爭議的交椅洲人工島填海，亦即過去稱為「東大嶼都會」計劃。當中涉及填海造地1,000公頃，政府初步估算須用1,400億元填海，並耗資1,160億元提供基建。而第二部份則是欣澳填海、龍鼓灘填海、屯門沿海發展(包括內河碼頭)，當中填海工程涉340億元，相關基建工程涉款1,770億元。

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交通網絡造價2730億 鐵路佔1720億

至於交通網絡建設成本，政府估算耗資2,730億元，包括興建三條鐵路，分別是接駁交椅洲人工島至港島、交椅洲至欣澳及連接大嶼山與屯門一帶的西部海岸鐵路。三條鐵路合共耗資1,720億，全長28公里，即每公里成本達61.4億元。政府指，由於相關鐵路涉及橋、隧組合，須經過不同海峽，故成本會較高。至於餘下約1000億元的道路建設成本，則以連接交椅洲至港島的道路最貴，佔550億元。

值得注意是，上述各項成本都是以2018年9月的價格計算，未有以動工日期估算價格，假設未來建設成本繼續上升和通脹等，隨時出現首個「2000億鐵路」，遠超高鐵的八百多億元和沙中線的九百多億元。但政府強調，相關估算已考慮地質、施工方法，以及近期工程價格等。

至於備受關注的人工島，當局重申會以公私營七三比為目標，預料可興建10.5至18.2萬個公營房屋單位，並建設最多7.8萬個私樓單位。倘以最多私樓單位計，政府引用測量師學會估算，料賣地收入可為庫房帶來最多1.1萬億元，多次強調不會「掏空庫房」。當局預計取得研究撥款後，最快2025年可開始動工，最快2032年有首批居民可入伙。