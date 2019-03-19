【明日大嶼】政府指工程總造價6,240億　人工島填海連基建2,560億

立法會發展事務委員會將於下周二討論「明日大嶼」中部水域人工島相關研究等議程。發展局局長黃偉綸今日（19日）下午舉行記者會，交代工程開支及賣地回報估算。 當局預料交椅洲人工島、欣澳及龍鼓灘填海、屯門沿海發展區及基建，工程造價初步估算為6,240億。

「明日大嶼」願景計劃除了交椅洲中部水域填海建人工島，亦包括欣澳、龍鼓灘填海及屯門沿海發展等。當局按2018年9月的工程價格計算，交椅洲人工島填海造價為1,400億，連同約1,160億的基建工程，預料造價最少2,560億元。至於欣澳、龍鼓灘填海及屯門沿海發展區，工程及基建造價則為950億。

交通基建工程造價1,600億

此外，其他大型基建包括交椅洲至香港島運輸走廊的鐵路及道路；交椅洲至大嶼山連接路及欣澳鐵路，合共1,640億元。另西部海岸鐵路及P1公路等工程項目，則合共約1,090億元。

發展局引用香港測量師學會的估算，指交椅洲人工島私人住宅及商業發展的土地收益，約9,740億至11,430億元。

黃偉綸於記者會表示，興建人工島可避免繼續依賴於新界北的進一步發展，令新界不需要承受不斷增加的人口，而人工島可以提供完善的公共空間，打造宜居城市，令社會有條件去提高人均居住面積，「令香港人可以住大一點。」

而當局亦指，人工島上會預留七成單位作公營房屋，料可提供10.5萬至18.2萬伙。

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