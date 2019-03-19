【明日大嶼】環團指逾400公頃棕地可建14萬公屋　收地成本僅333億

立法會發展事務委員會將於下周討論「明日大嶼」中部水域人工島相關研究等議程，發展局局長黃偉綸今日（19日）舉行記者會，預料整個填海工程及基建成本將達6,240億元。
環團綠色和平早前調查發現，全港約有800公頃由私人及政府持有的棕地，假設只發展當中一半面積的土地，已可提供約13.9萬伙鄉村式公屋，收地成本僅約333億，僅為填海約5%，批評政府一意孤行興建人工島，漠視民意要求優先發展棕地的訴求。
綠色和平早前透過數碼土地界線地圖等工具推算，新界約有1000公頃未納入規劃的棕地，甲、乙、丙級的棕地及官地，合共有816公頃。（受訪者提供）
發展局局長黃偉綸今日下午開記者會，交代「明日大嶼」的開支及賣地回報估算。環團綠色和平早前透過數碼土地界線地圖等工具推算，新界約有1000公頃未納入規劃的棕地，甲、乙、丙級的棕地及官地，合共有816公頃。
綠色和平資深項目主任朱江表示，不論是發展年期及造價，棕地都比填海快及便宜。（黃靜薇攝）
料鄉村式發展公屋 單位較明日大嶼少
綠色和平資深項目主任朱江表示，假設政府將一半即408公頃的棕地，以興建鄉村式公屋，以地積比2.1至3.6倍，興建6至12層的公屋，最少可提供13.9萬伙單位，滿足逼切的住屋需求，但比政府預計「明日大嶼」料提供18至28萬個公屋單位少。
他續稱按照地政總署現時收回土地的特惠補償率計算，即甲級農地每平方呎約1,348元，乙級及丙級分別為843元和562元，估計造地成本約333億元（見表），相比「明日大嶼」約6,240億元的造價便宜。
惟有關成本未計算棕地作業者的特惠津貼，朱江解釋因部分作業者屬非法經營、或經營年期未達要求的七年或以上，故不能估算所涉的具體金額。
新界棕地亂象持續十多年，圖為位於恐龍坑的非法電子垃圾拆解場。（受訪者提供）
朱江表示，新界棕地亂象持續十多年，單是非法電子垃圾場多達50個，主要分佈恐龍坑、元朗大棠等地區，產生的污染物如重金屬，對土地、海洋均造成破壞。此外，政府去年推展的土地大辯論，在問卷、電話調查獲得逾九成和八成支持度，「棕地有好強嘅民意基礎，政府係無原因視若無睹。」他批評政府一直冷待處理，至今仍未公布兩個關於棕地的研究報告。
朱江批評政府一直未有正視新界土地規劃失衡等問題，任由非法經營的電子垃圾場破壞環境。（受訪者提供）
棕地非全盤零散
對於政府強調棕地業權複雜、土地零散，增加收地及發展的難度，朱江指出香港有不少棕地的面積大，例如元朗橫台山佔地約70公頃。而鄉村式公屋與一般的新發展區不同，所涉的伙數少，毋須移村建大型基建，故興建時間一定比填海快，「只要政府肯做，就可以即刻上馬。」
朱江指出，政府今次破例未研究先估算，但認為有關估算未必精準，亦未能釋除社會對興建人工島的疑慮，「（政府）唔係陰謀，而係陽謀，希望有具體數字後，說服部分立法會議員。」
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