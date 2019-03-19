【明日大嶼】環團指逾400公頃棕地可建14萬公屋　收地成本僅333億

環團綠色和平早前調查發現，全港約有800公頃由私人及政府持有的棕地，假設只發展當中一半面積的土地，已可提供約13.9萬伙鄉村式公屋，收地成本僅約333億，僅為填海約5%，批評政府一意孤行興建人工島，漠視民意要求優先發展棕地的訴求。

綠色和平早前透過數碼土地界線地圖等工具推算，新界約有1000公頃未納入規劃的棕地，甲、乙、丙級的棕地及官地，合共有816公頃。（受訪者提供）

發展局局長黃偉綸今日下午開記者會，交代「明日大嶼」的開支及賣地回報估算。環團綠色和平早前透過數碼土地界線地圖等工具推算，新界約有1000公頃未納入規劃的棕地，甲、乙、丙級的棕地及官地，合共有816公頃。

綠色和平資深項目主任朱江表示，不論是發展年期及造價，棕地都比填海快及便宜。（黃靜薇攝）

料鄉村式發展公屋 單位較明日大嶼少

綠色和平資深項目主任朱江表示，假設政府將一半即408公頃的棕地，以興建鄉村式公屋，以地積比2.1至3.6倍，興建6至12層的公屋，最少可提供13.9萬伙單位，滿足逼切的住屋需求，但比政府預計「明日大嶼」料提供18至28萬個公屋單位少。

他續稱按照地政總署現時收回土地的特惠補償率計算，即甲級農地每平方呎約1,348元，乙級及丙級分別為843元和562元，估計造地成本約333億元（見表），相比「明日大嶼」約6,240億元的造價便宜。

惟有關成本未計算棕地作業者的特惠津貼，朱江解釋因部分作業者屬非法經營、或經營年期未達要求的七年或以上，故不能估算所涉的具體金額。