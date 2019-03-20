【明日大嶼】政府引測量師學會估算收益　各界批「卸膊」開壞先例

政府周二（19日）交代「明日大嶼」工程造價，初步估算約6,240億元。發展局局長黃偉綸在記者會上解畫，指交椅洲人工島的土地收益介乎約7,000億至1.14萬億，強調不會「掏空香港庫房，令香港一貧如洗」。 不過，有立法會議員及民間團體均指出，政府就「明日大嶼」屢破先例，除了未研究先估算，土地收益更直接引用測量師學會數據，反映政府未有充分準備，急推政策爭取民意支持，當估算與現實出現落差時，更可乘機「卸責」。

黃偉綸(中)指，明日大嶼願景計劃造價料6240億。(羅君豪攝)

發展局局長黃偉綸昨在記者會上公布，「明日大嶼願景」的工程造價約6,240億元，單是交椅洲人工島的填海及基建工程已佔整體約四成，總造價為2,560億（見表）。

「地政總署測量師認同估算方法」

他續指，坊間十分關注計劃會否「掏空香港庫房」，但當局參考測量師學會的數據，作出保守估算，假設私人住宅數目只得最少4.5萬個，土地收益即賣地收入，估算最少都有7,070億至8,230億，認為人工島的土地收益遠超乎付出。他強調，地政總署測量師亦認同其估算方法。

黃偉綸(中)指，明日大嶼願景計劃造價料6240億。(羅君豪攝) 測量師學會：估算基於合理假設 香港測量師學會產業測量組理事陳致韾表示，對政府援用學會的數據「感到高興」。他說，學會於上月22日公布估算時，已假設興建私人住宅單位為上限7.8萬伙，並以啟德發展區作基準，每平方呎售價約1萬至1.2萬元；商業用地則參考啟德、長沙灣等賣地紀錄，推算人工島約400萬平方米的商業用地，每平方呎介乎8,000元至9,000元。 他認為估算基於合理假設，更未包括可出售的公營房屋單位，故整體的土地收益已屬最保守估算。陳致韾又稱，香港過去面臨金融風暴等經濟危機，樓市下滑的情況並不持久，而人工島的興建年期橫跨15至30年，「足以對沖市場嘅起伏。」

民主黨立法會議員尹兆堅斥政府未有自行作官方估算。（資料圖片／余俊亮攝）

尹兆堅：政府做法「卸責」

民主黨立法會議員尹兆堅批評，政府僅引用學會數據作出推算，反映當局未有充份準備，但希望用數字說服公眾，支持大型填海，「因為佢哋做唔切，但又唔可以無數字，但究竟有無說服力？」當局指出地政總署的測量師亦認同估算合理，尹兆堅質疑為何政府不親自估算，反而引用他人數據，「若果最終估算錯誤，政府就金蟬脫殼，唔駛上身。」他指最終受害的只是香港人。

本土研究社楊夏至亦批評政府做法「不負責任」，因為政府未有自行作官方估算，當日後收益有異時，便可「卸責」：「當立法會有人問起，就可以話『你問翻測量師學會啦』。」他擔心此先例一開，日後政府將沿用此方法作估算，以避過相關責任。