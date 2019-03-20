出租公屋空置率0.8%　房協：無空置單位可改作過渡性房屋

運房局今日（20日）回應立法會議員書面質詢時指出，截止去年底，房委會及房協轄下的出租公屋，其空置率分別為0.8%；而私人住宅單位空置率則為4.3%，低於1998至2017年期間，約5%的長期平均水平。 至於會否與房協研究利用空置土地及物業提供過渡性房屋，當局指根據房協現正進行或計劃中的重建項目，當中並無空置的出租單位可改作過渡性房屋發展。

截止去年底，房委會及房協轄下的出租公屋，其空置率分別為0.8%。（資料圖片）

公屋空置率為0.8% 私樓為4.3%

運房局表示，截止去年12月底，房委會轄下可供出租的公屋單位數目為78.4萬伙，而可供出租的空置單位為6,700伙。若不計及已撥供申請人考慮，並預計可於短期內租出的公屋單位，空置率為0.8%。

至於房協，轄下可供出租的公屋數目則為3.2萬伙，空置數目為250伙。若不計及已撥供申請人考慮，並預計可於短期內租出的公屋單位，空置率同樣為0.8%。

在私營房屋方面，根據差估署初步數字，去年底的私人住宅單位總存量為119.4萬伙，空置率為4.3%，低於1998至2017年期間，約5%的長期平均水平。

重建屋邨空置單位 須預留申請者上樓

運房局又指，房協現正進行或計劃中的重建項目，包括明華大廈、漁光村、觀塘花園大廈二期及真善美村。

局方表示，因應上述計劃，房協已於去年在漁光村推出「暫住住屋」過渡性房屋計劃；明華大廈重建計劃第一期亦即將落成，新落成的單位將會安置受第二期影響住戶。雖然現時約有200伙因應重建計劃第二期而騰空的單位，但這些單位料一年後拆卸。房協指出，餘下的觀塘花園大廈二期及真善美村，其空置出租單位仍會照常編配予合資格的公屋申請者，故現時已無空置出租單位可改作過渡性房屋。

運房局指出，連計由社聯的「社會房屋共享計劃」推出的217伙單位，現時過渡性房屋已提供613伙單位。（資料圖片）

為過渡性房訂立硬性目標不合乎實際情況

《財政預算案》提出預留了20億元，支持非政府機構推展過渡性房屋項目。運房局指出，基於過渡性房屋的短期性質，若為過渡性房屋訂定單位數目、目標落成年期等硬性目標，均不合乎實際情況，亦無助民間團體工作。局方指出，未來會繼續以開放態度促成更多過渡性房屋。

已推613伙過渡性房屋項目

局方又指，坊間至今已推出12個過渡性房屋項目，連計由社聯的「社會房屋共享計劃」推出的217伙單位，合共已提供613伙單位。

對於將單位改建為過渡性房屋的成本，局方補充，據社聯營運的「社會房屋共享計劃」所提供的資料，翻新唐樓單位需要約12萬和6個月時間，當中包括工程及招募營運團體的時間。