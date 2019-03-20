【李兆基退休】四叔金句逐一數　08年金融海嘯自嘲：我係冒牌股神

恒基創辦人李兆基（四叔）今日（20日）突然稱考慮退休，將交棒予長子家傑及幼子家誠，但會留任董事，繼續為集團服務，做法與長和系原主席李嘉誠退休後轉當集團資深顧問相似。 香港經濟多年來有起有跌，不少人亦想了解向各大富豪想法，言談間取經，多年來的金句，亦為外界津津樂道。

「四叔」李兆基曾勉勵年輕人：「經濟未定，不宜早婚」。（資料圖片）

我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善。 李兆基

近年香港股市不斷高位攀升，「挑戰」不不可能的數字，四叔曾許下承諾︰「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善。」去年初，恒指突破3萬點，四叔隨即與保良局簽訂備忘錄，以李兆基基金名義捐出1億元予保良局，善款將撥作保良局總局東翼重建工程，擴展社會服務。其後再許下承諾：「恒指見4萬點，每年捐20億元」，但發言人稱四叔就無對恒指見4萬點的時間表有所預測。

此外，四叔亦於2017年開設個人網頁，當中列出部分金句。當中透露，四叔的格言是「聚散之道」，稱「搵錢要成功，使錢要成功」。所謂「使錢成功」，指的是多做公益事業，出錢、出力、出計劃，才能達到「使錢成功」。四叔認為，古代商人師尊陶朱公「三聚三散」的聚散之道值得參仿傚。

搵錢要成功，使錢要成功 李兆基

四叔李兆基（右2）的個人網頁2017年開通，展示不少珍貴照片，包括他與前國家領導人鄧小平（右5）合照。（李兆基網頁）

以「經濟未定，不宜早婚」教青年人致富

此外，近年不少年輕人慨嘆「上車」、「向上爬」好難，四叔稱青年人致富之道有四點：「刻若耐勞，勤奮勉力」、「經濟未定，不宜早婚」、「要有第一桶金，以錢賺錢」，以及「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。他又分享指年輕時，他以事業第一、財富第二、健康第三、家庭第四，「現在的我，健康第一、家庭第二、事業第三、財富第四。」

2013年，四叔出席一公開場合時抨擊以小控大或AB股等制度是「呃啲小股東，唔係咁啱」。

近年不少人望能保留南生圍這片「清泉」，曾想作發展的四叔亦形容：「農地用來起樓的時機已經唔同咗，如元朗南生圍的地皮，搞咗20年，都搵唔到錢，係搵自己笨。」

農地用來起樓的時機已經唔同咗，如元朗南生圍的地皮，搞咗20年，都搵唔到錢，係搵自己笨。 李兆基

四叔表示，建議交棒予兩名兒子，李家傑（圖左）及李家誠（圖右）。（資料圖片）

我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神。 李兆基

2008年金融海嘯爆發，股市波動，對股票頗有研究的四叔，雖有「香港畢菲特」之名，但亦損手，他當說時：「𠵱家水瓜打狗，唔見一截！」其後股市繼續下滑，他亦無奈說道：「我唔係股神，只是股民，最多是冒牌股神；『名牌股神』係畢菲特，我就算仿效佢都唔合格。」

恆基近年有「捐地」作慈善用途，四叔亦說過，「成日話我捐地係有陰謀」，亦指不捐出市區地皮，原因是：「市區地好辛苦買返黎，點可以捐！」

李兆基（中）的幼子李家誠（左）迎娶模特兒徐子淇（右）成一時佳話，他曾說很喜歡這位新抱。（資料圖片）

四叔幼子李家誠於2006年迎娶模特兒徐子淇為妻，現時已誕下兩子兩女。結婚初期，四叔曾向外界表示「恨抱孫」，更說：「生得越多越好！」