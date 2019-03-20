【DSE 2019】衝着劉鳴煒？　中文口試題問年輕人置業與旅遊夢

樓價高企，青年發展委員會副主席劉鳴煒曾指青年人只要少去日本，月儲3,000元就有機會上車。2019年中學文憑試（HKDSE）的中文科口試部分，今天（20日）踏入第七日，第一條題目正正就要求考生評論年輕人的置業及旅遊夢。有資深中文科老師認為指出，這仍是今年多次出現的評論題，重點落在「年輕人的夢想」上，考生需評價現象是好是壞、對社會的影響等。 另一條則以兩張圖片作輔助，一張是人人手拖手圍圈，另一張是數人在衝刺，要求考生談論高中時期的同學關係。

↓↓2019 DSE 中文科口試過去數日的題目↓↓

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青年發展委員會副主席劉鳴煒曾指香港青年人只要去少些日本，儲錢就有機會買樓。（資料圖片）

劉鳴煒在2015年接受網台訪問時爆出金句，當時樓價低於現在，但也屬極高水平，被問到青年人可如何上樓，劉指月入1.5萬元的青年人若肯「作出一些犧牲」，「睇少啲戲、去少啲日本」，每月儲3,000元作首期，等待樓價跌時入市，否則不論樓價跌幾多，儲首期也是「有排」。言論惹來不少網「嬲嬲」。

當一個人是萬五元月薪，你如果現在洗盡晒或者只剩下一千元，你願不願意作出一些犧牲，睇少啲戲，去少啲日本。 青年發展委員會副主席劉鳴煒

【DSE 2019】20/3 中文口試第一題 有調查顯示，時下大部分年輕人的夢想是置業或旅遊。試評論這個現象。

【DSE 2019】20/3 中文口試第二題 以下哪一幅圖更能夠反映高中時期同學之間的關係？試談談你的看法。

資深中文科教師王美琪接受《香港01》訪問表示，第一題仍是今年多次出現的評論題，她認為題目的重點落在「年輕人的夢想」上，建議考生在回答時應圍繞三個重點「析、述、評」，如分析為何會出現題目所述的現象，描述現時的情況，以及評價現象是好是壞、對社會的影響等。

王美琪稱，兩條考題尚算「正路」，而且是學生的切身議題，考生有發揮空間。（資料圖片）

兩張圖可解釋一同努力

王美琪提到，第二題是今屆考試中首次出現的圖片題，然而圖片的訊息其實相當簡單。除了手握手圍圈的圖片可理解成互助互讓，她提到其實另一張圖片亦可以理解成「與同學並肩作戰，愈推向前」。

王美琪認為，考生是否能夠將高中時期的經歷與題目扣連將成為重點。她又指考生應留意題目中有比較意味，在作答時須清楚表達立場。

王美琪總結今天的兩條考題，認為題目尚算「正路」，而且是學生的切身議題，考生有發揮空間；惟若果要取得出色的表現，考生就必須在論證上多花功夫。