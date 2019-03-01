【三隧分流】林鄭稱尊重立會決定：若政治上不接受加價　唯有接受

運輸及房屋局局長陳帆今日召開記者會，預告下月把三隧分流方案提交立法會審議。在北京，特首林鄭月娥回應三隧分流最新建議時重申，方案非一個加價項目，而是旨在疏導現時紅隧東隧的交通擠塞情況；又指若因政治因素而降低加幅就沒有意思；又認為，有人將她訪京行程聯想成是與西隧母公司再議價是「放大咗」，她亦非要與任何人作交代。

政府早前因未能爭取足夠支持，臨時撤回三隧分流無約束力議案，運房局局長陳帆今午宣布，下月會把優化了的議案再提交上立法會。(羅君豪攝)

政府早前因未能取得足夠立法會議員支持，臨時撤回三隧分流無約束力議案，運房局局長陳帆今午宣布，下月會把優化了的議案再提交上立法會。新的建議方案未有作出大改動，但會提出兩項優化措施，包括設立「智慧交通基金」，以及承諾於2023年收回西隧前，全面檢討收費隧道的收費水平並整合為「新收費水平建議」。

林鄭月娥在北京回應新建議方案時指，倘未能得到立法會議員支持，政府亦會尊重立法會決定，「政治上不能接受紅隧和東隧加價，惟有接受這個政治考慮」。她說，若方案未能獲通過，她不會感到挫敗，亦沒有氣餒感覺，指當局是盡了最大努力，提出一個負責任的做法，自己會盡最大努力遊說議員，亦希望支持三隧分流方案的機構、企業和汽車的士工會表達立場。

林鄭月娥指，若政治上不能接受紅隧和東隧加價，惟有接受這個政治考慮。(余俊亮攝)

林鄭月娥又指，三隧分流的唯一目的是疏導現時紅隧東隧的交通擠塞情況，且全部基於運輸數據的評估，強調這並非一個加價項目，而早前抽起無約束力議案，是礙於未掌握中環灣仔繞道開通後的數據，並非認為三隧分流方案存在問題。

林鄭又指，當局為了證明非因政府收入而作出加價決定，新的方案建議把加價的額外收入放在「智慧交通基金」，未來或可回饋整體社會，「本來這九億幾是打算用來抵銷在西隧的支出，現時都不計較啦」，又指相信到2023年，不少過海隧道都可以有新的思維，例如視乎人流量而調整收費等。

被問到會否藉着訪京行程與西隧的母公司再作磋商，林鄭稱大家將這件事「放大咗」。她解釋，西隧公司其中一個股東是一間央企，她曾經向對方提過政府想實施三隧分流政策，希望得到他們支持。但她強調，不存在要向任何一個人交代是否一定成事。