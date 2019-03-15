數百學生響應氣候變化全球罷課　極少本地生　港媽心痛議題難落地

瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）每周五都會自行「罷課」，到斯德哥爾摩國會外示威，要求政府處理氣候問題。今日（15日），全球各地都發起「Fridays for future」的罷課行動，香港也有逾百名學生參與，惟主要是就讀國際學校的學生，本地生寥若晨星。 有參與行動的港媽慨嘆港人冷漠，未能意識到氣候變化的影響，對此感到痛心；亦有家長認為每個人都有不同方式表達對氣候變化的關注，最重要是有環保意識，由自己做起。

香港數百學生響應氣候變化全球罷課，在遮打道花園集會，遊行至政府總部。不少小孩願意站出來，為氣候變化發聲，但只有極少本地學生參與。（法新社）

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本地港媽號召家長參與遭冷待

百多名學生及家長今早於中環遮打花園遊行至政府總部，沿途高舉「地球未來＝我未來」、「沒有大自然，我們甚麼都不是」等口號，要求政府關注氣候變化及制定相關政策。發起罷課的學生將應對氣候變化的建議書交予環境局代表。

余小姐九歲的兒子於傳統直資男校英華小學就讀，適逢今日是學校水運會翌日，帶同兒子一起出席遊行。余小姐早在兩星期前就開始於家長群組號召，兒子在校亦有與師長討論事件，但反應冷淡：「有家長會說，不如現在努力讀書，將來為環境出力。」余認為那些家長只是想孩子上進，將來找份好工作，就是成就。不過，當氣候變化迫在眉睫之際，她擔心小孩會看不見將來，更遑論有成就：「他們不知道自己死梗。」

百多名學生今日（15日）走到街上，為氣候變化發聲。（楊必興攝影 P H Yang Photography | phyang.org）

余小姐留意到，參與的學生主要是就讀國際學校，甚少看見華人或港人面孔，對此感到可惜：「不明白為何香港人會如此冷淡，他們未能體會氣候變化的燃眉之急，我覺得很心痛！」改變他人，由自己出發，余小姐稱兒子計劃日後在校門外高舉橫額，令同儕得悉事件。若日後再有罷課，會詢問兒子意願。

吳穎芝的4歲女兒（右）為了今次遊行繪畫了一幅畫作。（受訪者提供） 綠色和平員工為女兒請假參與 綠色和平媒體及推廣部主管吳穎芝亦是參加者之一，她特意為4歲、正就讀幼稚園K1的女兒請假。吳穎芝從日常工作意識到地球正面對氣候變化、日常污染等問題，為此憂心。「小朋友長大後會生活在一個怎樣的環境呢？希望令她知道，自己想要的事，要自己爭取。」女兒從日常生活中逐漸愛上海洋，今次亦特意為遊行繪畫，期望人類可以減少製造塑膠垃圾，保護海洋。 對於只有少數香港學生參加罷課，吳穎芝認為罷課並不是唯一的方法，每人都可以用不同方法表達訴求。最重要是有環保意識，並從日常實踐。當女兒年紀漸長，亦會鼓勵她參與不同政策諮詢，表達意見。

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新西蘭、日本、韓國、印度、菲律賓、泰國、丹麥、瑞典、意大利、芬蘭、挪威現場圖片

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↓↓氣候變化 全球罷課周五 香港家長現場拍攝：↓↓

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就氣候變化全球大罷課，香港特區政府回應指，非常重視應對氣候變化，已展開減碳、用潔淨能源發電等工作。根據《巴黎協定》，香港特區應在2020年或之前制訂至2050年的長遠減碳策略，政府已邀請可持續發展委員會展開公眾參與過程，公眾參與將在未來數個月展開，我們鼓勵社會各界，特別是年輕人，積極參與。