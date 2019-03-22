【他信嫁女】下午風騷到場　他信向記者揮手：「Very Happy！」

流亡海外的泰國前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今日（22日）在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。 今日酒店大堂對外已雲集約30名中外傳媒。他信在下午乘坐高級房車到場，一到場已滿臉笑容，並向記者表示：「Very Happy！」

他信今日嫁女，他一到場便笑住向記者揮手，並表示：「Very Happy」。（張浩維攝）

他信在下午約四時，乘坐高級房車到場，他穿上黑色西裝，未有打呔，一到場已滿臉笑容。有記者向他問今天心情是否高興，他隨即笑住向記者揮手，並表示：「Very Happy」，惟之後就急步進入會場。

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宴會場地為新開瑰麗酒店 可承辦60圍

今次他信嫁女於尖東新開的瑰麗酒店舉行。酒店有多個宴會場地，Grand Ballroom是其中最大一間，面積大約達9200呎，酒店方面表示最多可承辦60圍，容納約600至700人。賓客可由地下乳白色樓梯拾級而上；在宴會廳外亦有可飽覽海景的草地。

據網絡流傳的婚禮請帖，此次婚禮將於明天晚上6點，在新開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）舉行，宴會廳外有寬闊草坪，正對維港。

根據瑰麗酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。