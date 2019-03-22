【他信嫁女】宣布參選總理被指違憲　烏汶叻公主今在港出席婚宴　

流亡海外的泰國前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今日（22日）在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。早前已經到港的烏汶叻公主亦有親身到場祝賀，他信與大女兒及女婿親身到場迎接。 烏汶叻公主早前曾牽起風波。一直與他信友好的她，於2月時曾宣布代表親前總理他信的泰護國黨競選總理，一度惹起皇室參加選舉的關注。

他信嫁女，不少泰國政商要員到場，包括早前宣布參選總理最後被裁違憲的烏汶叻公主。（鄧穎韜攝）

早前已經到港的烏汶叻公主於約6時親身到場祝賀，他信與大女兒及女婿親身到場迎接，更有工作人員特地為烏汶叻公主準備紅地毯，非常週到。

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2月宣布競選總理終失敗

形象反叛的泰王姊姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana）剛剛於2月8日，宣布代表親前總理他信的泰護國黨競選總理，一度惹起皇室參加選舉的關注。然而，其後泰王哇集拉隆功發聲明，強調憲法不容國王和其他王室人員參政，才使烏汶叻公主及泰護國黨擱置計劃。

他信幼女婚禮的日期在泰國大選前兩天，時機敏感。此次大選泰國現屆軍政府2014年上台後的首次大選，有親他信人士參選總理和議員。據傳媒報導，日前和他信關係友好的烏汶叻公主亦現身在香港國際影視展，但未回應是否會參加婚宴，表示「屆時你便知道。」最終她亦出現在現場。

宴會場地為新開瑰麗酒店 可承辦60圍

今次他信嫁女於尖東新開的瑰麗酒店舉行。酒店有多個宴會場地，Grand Ballroom是其中最大一間，面積大約達9200呎，酒店方面表示最多可承辦60圍，容納約600至700人。賓客可由地下乳白色樓梯拾級而上；在宴會廳外亦有可飽覽海景的草地。

根據瑰麗酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。