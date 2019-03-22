【他信嫁女．多圖】姊妹團衣香鬢影　泰式豪門婚宴有幾奢華？

流亡海外的泰國前總理他信幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今日（22日）在香港舉辦婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）成婚。 雖然飲宴保安非常森嚴，但不少嘉賓都將場內情況分享到網上，令公眾可以一探泰國政商名門在港辦宴的情況。

他信女兒的婚紗非常高貴大方。（網上圖片）

與烏汶叻公主合照時，公主坐在正中，新人就分坐兩邊地下，顯示泰國豪門與皇室的地位分別。（網上圖片）

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從賓客分享的相片可見，場內所有嘉賓都悉心打扮。姊妹圍都以粉紅色連身裙為主，打扮花枝招展。而男賓客方面，就大多以西裝出席。

新娘新郎的場內合照，風格與普通港式婚禮有別，例如一對新人有時會坐在地下拍照，色調有異於香港的結婚。又如與烏汶叻公主合照時，公主坐在正中，二人就分坐兩邊地下，就更顯泰國豪門與皇室的地位分別。

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宴會場地為新開瑰麗酒店 可承辦60圍

今次他信嫁女於尖東新開的瑰麗酒店舉行。酒店有多個宴會場地，Grand Ballroom是其中最大一間，面積大約達9200呎，酒店方面表示最多可承辦60圍，容納約600至700人。賓客可由地下乳白色樓梯拾級而上；在宴會廳外亦有可飽覽海景的草地。

根據瑰麗酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。