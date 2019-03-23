【明日大嶼】人工島擬建高鐵支線往前海？黃偉綸否認：僅內地構想

本土研究社早前在深圳前海展示廳，發現一幅「粵港澳大灣區交通運輸系統圖」，當中顯示有一條高鐵支線，由深圳前海接駁至東大嶼人工島。發展局局長黃偉綸今早出席商台節目《政經星期六》否認政府有這項計劃，強調前海當局已出澄清，高鐵支線只屬他們的「構想」及「渴望」，未曾正式討論，亦不代表港府接受。他認為，難以評論前海方面的構思，但尊重有關意見。

政府早前公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預料花費超過6,000億元。（資料圖片）

政府早前公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預料花費超過6,000億元。黃偉綸在節目重申，希望在立法會爭取5億元撥款作項目的規劃及工程研究，期望最快在2025年順利展開填海工程，2032年可以有首批樓宇入伙，形容說法並非誇張，縱然目標進取，相信可以做到。

他又認為，「明日大嶼」計劃的初心，是希望提供一幅整全規劃的土地供應，而單是發展棕地，並不能夠達到以上目標。被問到項目會否超支，他指，政府多個工程項目並無超支，但指會做好成本控制工作，加強項目管理人員的訓練，「使咗嘅錢，係可以番到嚟。」

黃偉綸：相信交椅洲人工島發展比東九龍更好

在明日大嶼計劃藍圖上，交椅洲人工島擬建道路接駁港島及大嶼山，黃偉綸在節目上全程落力推銷，稱交椅洲到中環僅需5至10分鐘，屬市區一部分，屆時若發展為第三個核心商業區，相信可與中環相輔相成，豪言將來不論在位置、景觀及交通接駁均可比東九龍發展得更好。

他又相信，人工島在未來社區規劃、綠化及科技發展都會做得好，認為有助降低市區舊區如九龍城、深水埗及旺角等人口密度，將該地騰出更多地方做公共空間。