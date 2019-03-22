【明日大嶼】環團調查發現稀有生物品種　斥政府低估水域生態價值

發展局日前公布「明日大嶼」總工程造價高達6,240億港元，為本港史上最貴的基建項目。除造價惹質疑外，亦有不少聲音憂慮項目對環境的傷害。 綠色和平、長春社、綠色力量、守護大嶼聯盟等共7個環保團體，今日（22日）發表生態調查報告，發現鄰近填海選址的周公島，錄得多個稀有動物品種，如香港獨有的鮑氏雙足蜥、國家二級保護野生動物白腹海鵰等。團體批評政府低估中部水域生態價值，並要求撤回「明日大嶼」填海工程。

共七個環保團體發表生態調查，批評政府低估中部水域生態價值。（團體提供圖片）

發展局局長黃偉綸於日前公布「明日大嶼」總工程造價估算為6,240億元，為本港史上最貴的基建項目。他於記者會上提及，交椅洲所在的中部水域屬海洋生態敏感度相對較低的水域，政府將作環境評估後，再考慮相關的緩解或補償措施。

環團於周公島發現白腹海鵰的鳥巢。（團體提供圖片）

不過，7個環保團體，包括長春社、綠色和平、綠色力量、香港觀鳥會、香港海豚保育學會、守護大嶼聯盟及創建香港，今日（22日）聯合發表「生態調查初步觀察」報告，反駁政府的講法。他們分別前往位於東大嶼水域的周公島及鄰近水域海底進行生態調查，初步錄得該水域具有陸地與海洋的生態價值。當中更顯示鄰近填海選址的周公島上錄得稀有動物品種，包括屬國家二級保護野生動物白腹海鵰的鳥巢、本港獨有的鮑氏雙足蜥，及在本港首次發現的稀有珊瑚類「海筆」。

當中，本港現時僅有30隻白腹海鵰，而周公島為新發現的繁殖地，他們擔心填海工程將影響牠們的繁殖成功率，令數量進一步下跌。至於珊瑚類海筆更為稀有，現時全球仍未對其有太多認知，質疑工程將影響研究該處的罕有生物。

環團促政府撤回填海工程

香港觀鳥會高級保育主任胡明川批評政府「未研究先立論」，認定該處的生態敏感度低，嚴重低估東大嶼水域的生態價值。他續稱，生態價值需要長時間觀察及調查，並非一至兩次的環境影響評估就能確立。綠色力量總監鄭睦奇亦稱，擔心項目開展後，政府日後會將道路延伸至梅窩及南大嶼一帶地區，甚至將工程的廢料棄置到該區，影響環境。他們要求政府撤回填海工程，並先發展棕地和閒置土地，並解決房屋、經濟及規劃上的漏洞。