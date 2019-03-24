【明日大嶼】黃偉綸：先填200公頃供居民入住　交椅洲好處可望海

政府初步估算明日大嶼的填海及基建成本約6,240億元，並將向立法會申請5.5億元研究撥款。 發展局局長黃偉綸今日（24日）出席電視節目時表示，政府預計2032年首批居民入伙時，最多只會填好約200公頃土地，意味居民要「邊住邊填海」。黃偉綸承認，分階段填海對首批入伙居民造成不便，但相信不影響入住意欲。他指人工島望海機會較大，有其地理優勢。

發展局局長黃偉綸（右二）、發展局常任秘書長（工務）林世雄（左二）、土木工程拓展署署長劉俊傑（左一）和規劃署副署長（全港）鍾文傑（右一），早前就「明日大嶼願景」舉行記者會。（發展局圖片）

入伙居民要面對沙塵滾滾居住環境

政府計劃在交椅洲附近填海1,000公頃，首批居民最快可於2032年入伙。發展局局長黃偉綸在無綫電視節目《講清講楚》中表示，屆時只會填約100至200公頃，面積與東涌擴展區相約，意味著，居民或要「邊住邊填海」，居住的環境沙塵滾滾。

發展局局長黃偉綸稱交椅洲的填海計劃將分階段落成。（無綫電視截圖） 黃偉綸稱，過往的新發展區都是分階段進行，即使是100公頃也是非常大的面積，「唔覺得市民先入去住會唔開心，其實佢都預咗，反而係居住需求先滿足咗，咁先係實際。」



他認為，交椅洲可提供一個整全的社區規劃，不應只著眼於興建時的不變，「交椅洲有個好處，我諗無論喺邊個位置，你見到海景嘅機會都係大。此外，雖然交椅洲日後有七成屬公營房屋，但他認為當中包括首置盤、居屋，不擔心會成為『貧窮社區』。」 至於交通方面，他預料接駁至香港島的道路已建成，但鐵路涉及海底沉箱等較複雜的工程，最快也要居民入住後大約3至5年才竣工。他解釋，過往新發展區人口需達20萬至30萬，才會考慮鐵路發展，「現在已拉前咗20幾年。」

料最快2025年有大幅度開支



外界關注「明日大嶼」牽涉超過6000億的工程成本，黃偉綸強調除了交椅洲人工島以外，估算亦包括其他項目如小蠔灣、欣澳填海，以及興建接駁人工島外的基建，「好似屯門西岸鐵路咁，係服務新界西北居民。」



他續稱引用測量師學會很值得參考的數字，日後上限約有一萬億的賣地收益，可以「回本」，而且分多年攤分，每年支出僅數百億，相信不會令財政預算出現赤字，而大幅度開支料將於2025年開始。