【明日大嶼】黃偉綸重申不會掏空庫房　冀立法會通過研究撥款

政府早前公布「明日大嶼」填海及基建工程造價初步估算，預料耗資逾6,240億元。政府將於周二（26日），就交椅洲1,000公頃人工島的詳細規劃及工程研究，連同策略性交通基建相關研究，諮詢立法會發展事務委員會。 發展局局長黃偉綸今日（24日）發表網誌，重申政府有足夠財力承擔，不會「掏空庫房」，又稱有信心控制成本。他又說，填海後的土地價值高，但從來都不是為「賺錢」，政府最主要考慮為社會提供土地、交通基建，冀立法會支持通過研究撥款。

發展局局長黃偉綸（右二）、發展局常任秘書長（工務）林世雄（左二）、土木工程拓展署署長劉俊傑（左一）和規劃署副署長（全港）鍾文傑（右一），早前就「明日大嶼願景」舉行記者會。（發展局圖片）

黃偉綸重申，交椅洲人工島約1,000公頃新增土地，可興建15萬至26萬個住宅單位，當中七成為公營房屋，可配合中長期房屋需求。此外，人工島亦有利發展第三個核心商業區，有助規劃為宜居社區。

不為「賺錢」而做

他又再次引述測量師學會早前的估算，稱人工島上私人住宅和商業發展的土地收益約9,740億至11,430億元。若以參數的下限，即45,000個私人房屋單位計算，土地收益估算仍然達7,070億至8,230億元。他指出，地政總署在檢視學會的估算後，亦認為估算合理，當交椅洲人工島上的商業活動充分投入營運後，粗略估計每年可帶來約1,410億元的增加值，相當於本地生產總值約5%。

他強調，明日大嶼不會「掏空庫房」，或令政府「一貧如洗」。他強調，政府提出大型發展項目建議，從來都不是為「賺錢」而做。能夠提供土地、交通基建，才是政府最主要的考慮。

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黃偉綸早前出席香港建築師學會舉辦的論壇，介紹「明日大嶼願景」。（發展局圖片）

可考慮加高海堤

他又指，工程會參照土木工程拓展署去年年初更新的《海港工程設計手冊》，當中已參考聯合國政府間氣候變化專門委員會《第五次評估報告》的內容。

他預計，交椅洲人工島的地面高度約為主水平基準以上6米至7米，較赤鱲角機場人工島略高。倘若研究後認為高度需要再加強，未來可加高海堤、以公眾填料提高土地平整水平、放置弱波石等，相關措施對整體造價的影響輕微。

他強調，「明日大嶼」是一個宏大的願景，未來會盡力向各界闡述發展願景和理據，盼望立法會支持通過研究撥款。