【港鐵故障】家長陪子女搭300元的士赴東涌　居民：好彩不用上班

港鐵欣澳站附近今日（24日）凌晨發生事故，一列開往香港站的列車，行駛途中疑電力故障，車頂的集電弓墮下，以致影響機場快線、東涌線服務，直至今早10時才完成復修，服務逐步回復正常。 有東涌居民直言，不知港鐵有安排接駁車服務，又指幸而今早大多數人不用上班，否則情況會頗為混亂。另外，有家長擔心子女趕不切到東涌參加比賽，因而需要花逾300元搭的士趕赴東涌學校。

港鐵故障︰一列機場快線列車集電弓甩脫，停於欣澳站，消防到場戒備。（陳永武攝）

港鐵欣澳站附近今（24日）凌晨發生事故，以致影響機場快線、東涌線服務，直至早上10時才完成復修，服務逐步回復正常。記者約10時30分到達東涌站，現場秩序良好，未見大量人潮，而途經欣澳站時站內亦設廣播，指列車服務已回復正常。

東涌居民呂小姐指，不知港鐵有安排接駁車服務。（黃詠榆攝） 東涌居民：無奈接受港鐵服務差 東涌居民呂小姐指，今早特意轉乘其他交通工具，坦言不知港鐵有安排接駁車服務，「唔係收到好多資訊，好彩今日唔使返工」。 她表示，平日上班要依賴地鐵，雖然近日事故頻生，但亦只能無奈接受，「質素方面，佢要壞都冇辦法，轉搭其他交通工具。」呂又認為，是次港鐵復修時間過長，對大眾造成一定影響。

黃太的兒子今早需到東涌參加奧數比賽，黃太指為免遲到，決定乘坐的士。（黃詠榆攝） 市民不滿港鐵復修時間長 一早起床始知港鐵發生故障的市民黃太指，因兒子今日需要到東涌參加奧數比賽，為免遲到決定乘搭的士趕赴現場。她更指，有家長甚至為此花了300多元坐的士。 她續指，曾上網搜尋欣澳站接駁巴士的資料，「但上網冇寫有幾多班，幾分鐘一班，所以驚趕唔切。」，批評資訊不足。她認為，港鐵近年事故次數增加，難免影響市民到其的信心，她又認為港鐵是次復修時間頗長，同時影響到其他站的服務。