【沙中線】再多1支鋼筋不達標　重新檢測有樣本由不合格變合格

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟之後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良方法，直至本月中才全面恢復檢測。路政署今日（25日）公布檢驗結果，有1支鋼筋扭入螺絲帽的長度未能達標，不達標率達27.1%。 檢驗結果中，其中一支鋼筋在改良檢驗方法前，本身只扭入螺絲帽34.32毫米，即不合格，但經改良版方法重新檢測後，則達37.1毫米，僅僅達到標準。

港鐵上周全面恢復紅磡站開鑿檢測工作。（資料圖片／港鐵提供）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布13個檢測結果，發現在東西走廊B區月台層板近西面連續牆底部，有1支鋼筋扭入螺絲帽的長度不達標，只扭入螺絲帽35毫米，有1至2個扭紋外露。

至今不達標鋼筋比率約27%

在12個合格的檢測結果中，位於東西走廊B區月台層板近東面連續牆底部、扭入37.1毫米的螺絲帽，在改良檢驗方法前，本身驗出只扭入34.32毫米，即不合格，但經改良方法重新檢驗後，僅僅符合37毫米的合格標準。而路政署至今公布了48支鋼筋的檢驗結果，累計13支未達標，不達標鋼筋比率為27.1%。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於本月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。