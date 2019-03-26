【明日大嶼】議員批政府變「寶藥黨」　填海與增建新西鐵路綑綁

政府早前指出，「明日大嶼」的初步估算造價為6,240億元，並計劃先在立法會申請約5.5億元撥款作前期研究。立法會發展事務委員會今日（26日）討論相關研究的工程計劃。 會上多名議員關注工程造價問題，擔心最終會出現超支等問題，又批政府為「寶藥黨」，誇大人工島的效應及低估造價。發展局局長黃偉綸重申，根據測量師學會估算的賣地收善，認為「付出去嘅錢係返得到。」 立法會議員尹兆堅及陳淑莊分別提出臨時動議，建議反對「明日大嶼」及相關研究，惟同樣以11票反對、14票反對下被否決。

「明日大嶼」建議在中部水域交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不少議員指出，過去高鐵、港珠澳大橋、沙中線等工程超支屢屢，加上現時的造價估算並非以付款當日價格計算，擔心計及通脹等因素，成本會高達1.2至2萬億元。黃偉綸指出，由於現時暫時尚未有研究報告，故難以就付款當日價格計算造價，強調6,240億元只是粗略估算。

他又指，若於新界建立大型發展區，同樣需要興建重鐵，要30多公里距離才到達市區。然而，東大嶼都會只需4公里就能到西環。

何君堯：香港有咩唔貴？

不過，亦有議員對計劃表示支持，認為「明日大嶼」可為本港提供土地及房屋，立法會議員何君堯更直言，當年玫瑰園計劃，包括興建新機場等，其造價亦相當昂貴，但現時卻造褔了不少市民，他反問：「香港做咩都貴，有咩係唔貴？」

若無交椅洲人工島 建鐵路理據將減弱

立法會議員尹兆堅及田北辰提問，會否將改善新界西的鐵路基建，與「明日大嶼」捆綁，黃偉綸指出，早前《鐵路發展策略 2014》曾就屯荃鐵路作研究，惟當時因人口不多，最終將計劃擱署。他承認，若無交椅洲人工島發展，失去40至70萬人口增長，未來起鐵路的理據將會「弱咗好多」。

研究時間達42個月已非常「精簡」

會上有議員質疑，研究報告的所需時間長達42個月，認為時間過於冗長。黃偉倫指出，相關的研究時間已非常「精簡」及「努力」。他又指，研究報告會包括人工島對生態、漁民等的影響。

發展局常任秘書長（工務）林世雄又指，是次研究範圍龐大，希望報告可鎖定優先發展的交通基建，就「交通先行」的原則，做好鐵路及道路規劃。

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土供組諮詢結果不能代入明日大嶼

對於早前有聲音批評，政府將東大嶼都會的1,000公頃填海計劃突然「加碼」至1,700公頃。他強調，是次研究計劃大多針對1,000公頃的交椅洲人工島計劃，另外700公頃的喜靈洲、長洲南等區域，只會取得長遠數據，不會進行規劃。

他又指，理解土地供應專責小組早前只就1,000公頃的填海計劃作諮詢，難以將當時的諮詢的結果代入「明日大嶼」。因此，當未來推出餘下的700公頃填海計劃時，政府會先提供充份的理由。