【麻疹爆發】澳門居民免費接種疫苗　下月增九千劑疫苗

本港持續出現爆疹個案，澳門今年暫時錄得20宗麻疹個案，澳門疾病預防控制中心傳染病協調員梁亦好表示，澳門居民可免費接種麻疹疫苗，外僱人士如是從事醫護或照顧幼兒工作的人士也可免費，其餘則需付費 50元。梁亦好又指，澳門衛生局的系統內有自 1986年開始的疫苗接種記錄，市民可查詢，她提醒內地出生人士最好補種疫苗，4月中會有 9,000 劑疫苗補充，強調澳門庫存量充足。

澳門居民可免費接種疫苗，政府指疫苗庫存充足。（資料圖片）

衛生局疾病預防控制中心主任林松及傳染病協調員梁亦好等人今日（26日）接受澳門電台訪問。林松表示，澳門今年錄得的20宗麻疹中有11宗是本地感染，而引起群集感染的指標病例是1名38歲男子，該名男子曾到中山，並於3月6日到鏡湖醫院求診，至3月8日確診並隔離。林松稱，目前未出現社區爆發，但不排除未來再有病例。

梁亦好在節目表示，澳門居民可免費接種麻疹疫苗，外僱如果是從事醫護或照顧幼兒工作的人士也可免費，其餘則需付費 50元。她提醒，因為麻疹疫苗是活疫苗，懷孕女士不可接種，需於接種後3個月才可懷孕。梁又稱，若感染麻疹，出現皮疹前後4天的傳染力最強，出疹後發燒也會較嚴重，建議感染後不要上班上學，前往醫院時避免乘搭集體交通工具。