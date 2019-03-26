【麻疹爆發】世衞6年前倡提早至18個月打第二針疫苗　衞署未跟從

本港至今錄得20宗麻疹個案，衞生防護中心昨（25日）發信給全港醫生，建議提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗，提早在入學前提升麻疹的保護力，惟母嬰健康院則暫維持至小一才接種第二針疫苗。中心回覆指，現正就「疫苗可預防疾病科學委員會」對第二劑含麻疹的MMRV疫苗由小學一年級提前至18個月大時接種的建議，規劃具體細節，有關詳情將適時公布。

世衞2013年已提倡提早至15至18個月，為嬰幼兒接種第二針麻疹疫苗。（資料圖片）

衞生防護中心昨發信全港醫生，建議提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗。過去，本港嬰幼兒在1歲接種第一劑MMR流感疫苗，並在小一接種第二劑MMRV疫苗（為四合一疫苗，較MMR多了對水痘的保護力）。疫苗可預防疾病科學委員會在去年11月曾建議本港應跟隨世界衞生組織建議，把第二針疫苗接種時間提早至嬰兒出生後18個月。

根據世界衞生組織資料顯示，他們早在2013年6月已建議把第二針麻疹疫苗注射時間由4至6歲，提早至15至18個月，從而確保兒童的早期保護。世衞亦建議政府就疫苗製定政策，為入學時間進行篩查，確保他們已經接種了兩劑麻疹疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會的建議文件顯示，澳洲、澳門、中國都提早至18個月接種第二劑麻疹疫苗，當中新加坡建議小童可於15至18個月接種疫苗；此外，加拿大、新西蘭、日本及美國等地則建議小童在4歲後接種疫苗。

多個國家跟隨世衞建議，提早為嬰幼兒接種麻疹疫苗。（衞生防護中心文件截圖）

立法會議員郭家麒今早接受電台訪問時指衞生署發信建議私家醫生為18個月的嬰幼兒打針，自己卻不領頭為嬰幼兒接種，做法「搞笑」。他指世界衞生組織早已建議相關措施，而內地亦已提早為幼兒接種麻疹疫苗，他認為政府應盡快跟隨相關做法。

立法會議員郭家麒指，政府應提早為嬰幼兒接種第二劑麻疹疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

根據香港衞生署疫苗可預防疾病科學委員會文件顯示，由2013年至2018年6月間共錄得129宗麻疹個案，當中71宗為零星個案，未知其感染來源；而另外58宗則為外地傳入個案。129宗個案中，有7名患者年齡介乎1至5歲，即已經接種首劑疫苗，但未有接種第二劑疫苗。