【麻疹爆發】機場員工撲疫苗　150個籌號10分鐘內火速派罄

本港爆發麻疹，近日多宗新增個案均集中於機場，衞生防護中心已連續4天在機場設衞生站，為機場員工接種麻疹疫苗。 民航工會表示，當局今天(26日)把做法改為先派籌後打針，禁區內百多名員工為撲籌號，提早排隊，部分人提早半小時輪候，有人甚至犧牲自己的「飯鐘」時間去排隊，只為求盡快打針。結果150個名額在10分鐘左右「火速派罄」。工會認為，當局應增加打針節數，並應分流高風險的機場員工至社區診所打針。工會、機管局、衞生署在今天下午會舉行會面，商討未來的應對安排。

今天早上10時前，已有約160名機場員工在禁區內輪候疫苗籌號。 （香港民用航空事業職工總會提供照片）

民用航空事業職工總會副主席李永富指，今天接種疫苗的做法與早前有所不同，員工可先取籌號，待某一時段再回到衞生站打針，亦毋須在出席健康講座後才可打針，只需取閱麻疹有關單張便可。

不過，部分員工為求盡早可以打針，提早半小時，於今早9時30分已排隊輪候籌號，在早上10時前，已有約160人在場輪候。禁區內的150個名額在10時開始派發，不足10分鐘便已派完，至少20多人未能取得籌號，需待下午再次輪候。

李永富表示，部分工種容許員工在工作時間內到衞生站排隊及打針，不過有員工就需犧牲自己的「飯鐘」時間去排隊，員工亦需分別輪候籌號及輪候打針，變相排兩次隊，但就可毋須一直在場苦候。

據指全日650名額

李永富續指，今天在禁區內共有350個名額，上下午分別為150及200，他據聞禁區外的衞生站就有300個名額，上下午各有150個，即全日共有650個名額。惟目前仍有不少機場員工向他表示未能接種疫苗，未來數天或仍需繼續排隊等待。他認為，名額不足，加上部分員工或屬夜班、輪更，工時並非在兩個打針時段內，建議當局應增加打針節數，並應分流高風險的機場員工至社區診所打針。