【沙中線】委員會裁決工程無按合約規定執行　惟安全毋須重建加固

沙中線紅磡站連接出現工程問題，政府其後成立紅磡站獨立調查委員會調查事件，並於上月25日提交中期報告。 行政長官林鄭月娥、運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）下午3時召開記者會，交代中期報告內容。內容提及委員會裁決，認為紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程在要項上並沒有按照工程合約編號1112的規定執行，不過委員會認為，其建造工程｢達到安全水平｣，連續牆及月台層板毋須重建或加固。同時委員會確認是泛迅員工剪筋。 陳帆表示，作為局長責任「逃不了」；林鄭則指工程質量遠超於安全，將全面追究責任「唔會安全就當無事發生」。

林鄭月娥率領一眾高官交代沙中線、三隧分流議案及修訂逃犯條例最新進展。(歐嘉樂攝)

報告部分內容被遮蓋

就沙中線上月25日提交的中期報告，經律政司檢視報告後，林鄭月娥認為部分內容須遮蓋，以免對刑事檢控產生影響。林鄭又指，過去一個月多次與律政司溝通，看其遮蓋部分能否公開，惟最後認同其決定，又指將來會公開遮蓋內容。



林鄭引述委員會主席夏正民表示，由於數項調查仍在進行中，包括鑿牆工作尚未完成，以及發現紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處違規問題，故提交終期報告實屬過早，惟考慮公眾對紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板工程的安全疑慮，決定提交中期報告。

委員會：連續牆、月台層板毋須重建或加固

委員會在報告中提到認為，雖然政府代表律師曾言，目前就結構上是否安全下判斷，仍然是言之尚早，但委員會並不同意。委員會續指，考慮所有證據，尤其是獨立結構工程專家的證供後，信納建築物達安全水平，連續牆及月台層板毋須重建或加固。

至於剪鋼筋的指控，委員會認為，雖然涉及範圍不廣，亦非有系統，只屬個別行為，但確曾有發生，有多次當沒有A款鋼筋可用時，工人試圖將B款鋼筋改為A款。而上述的事件都是泛迅僱員所為。

為了促進公眾安全，再保證工程質量，委員會建議車站通車後，應持續監察其結構，以給予公眾信心。

委員會又表示，發現港鐵和禮頓均｢極度倚賴檢測表格｣，視之為主要的即時記錄，然而調查期間發現，部分表格是否準確，實屬疑問。委員會認為，填寫檢測表格的程序｢不夠嚴謹｣。委員會建議，港鐵和政府都應各自就機構內的項目管理，以及項目督導職位，檢視擔任有關職位人員所需的｢勝任能力｣，包括個人訓練、技術、經驗及知識等條件。

運輸及房屋局局長陳帆今日下午3時出席記者會，交代沙中線及三隧分流情況。

建議增開新鐵路發展署署長一職



委員會又建議，政府日後推展鐵路改善項目時，應成立工程項目委員會，提供整體方向，委員會由合適的政府人員出任。另外，政府應考慮是否應由路政署署長負責鐵路項目，抑或另開新鐵路發展署署長職位，專責相關事務。

對於是次採用的｢服務經營權｣模式，委員會表示，政府應考慮是否仍要採用，抑或恢復以往的｢擁有權｣模式；又或參照英國的｢特別用途工具｣模式，設立專職董事會和推展機構。

另外，為免對相關刑事調查和刑事檢控產生不恰當影響，報告中有部分內容被遮蓋，當中包括不少有關中科董事總經理潘焯鴻的證據。

運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵一直未能提交紅磡站擴建部分的施工圖則及回應安全問題，故要求港鐵繼續進行全面評估策略，並於調查委員會向政府提交最後報告前，提交相關報告交代情況。陳帆續指，政府會督促港鐵盡快完成第二及第三階段全面評估策略，並會嚴格把關令公眾更安心。

同時，為釋除公眾對車站安全隱患的疑慮，將在通車後，於紅磡站車站裝設儀器，以偵測車站運作時的移動幅度，惟報告提及獨立結構工程專家預測，即使車站結構有任何移動，幅度都會極為輕微。

至於跟進工作，陳帆則指委員會建議在中期報告發表當日起計12個月後進行跟進審計，以便向行政長官匯報，確保中期報告建議的措施妥善實行。

對於委員會中期報告裁決紅磡站結構達安全水平，是否意味政府不會加固紅磡站，陳帆表示不適宜評論委員會的裁決，惟委員會於報告提及其搜證工作水平採取較高標準。至於政府會否向港鐵或承建商追討賠償，陳帆則指委員會調查範圍不包括刑事及民事責任，會待委員會提交終期報告後，就有關事實尋求法律意見，並保留對有關機構追究權利。

林鄭：會全面追究責任



林鄭補充，工程不僅須合乎安全，亦包括質量、誠信、工程完整性以及是否合乎法規。她重申，工程質量遠超於安全，將全面追究責任「唔會安全就當無事發生」。她另指，委員會目前雖然就工程結構是否安全有相關裁決，惟確保審慎評估，委員會將待港鐵下月完成三個階段的全面評估策略後提交進一步資料，政府屆時會再作審視。至於執法部門參與調查沙中線的進展如何，林鄭表示目前不宜公布，但重申將追究港鐵、承建商禮頓以至分判商責任。

被問到沙中線事件，作為運房局局長是否同樣須承擔責任。陳帆回應指，作為政治任命官員，倘運房局有任合不理想情況，會虛心聽取意見，不論發生任何事情，都有責任承擔並處理問題。

沙中線紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板工程去年屢被揭發工程醜聞，政府於去年7月10日成立調查委員會徹查事件，並由去年10月22日展開了46日實質聆訊，至1月29日結束，當中聽取了72名證人證據，並接納了另外14名證人供詞及一份專家報告。委員會於上月25日向行政長官提交中期報告。

政府其後於1月30日再公布紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失施工紀錄及擅改圖則，故宣布擴大委員會職權範圍，將上述3個位置一併列入調查範圍內，並將提交報告日期延至8月30日。

沙中線工程問題時序表。（香港01製圖）

三議題同一記招交代 林鄭承認罕見

另外，對於記協出聲明不滿政府將三個具爭議議題在同一個記者會交代，林鄭月娥解畫，指召開記者會交代三個議題包括沙中線紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板工程、三隧分流無約束力議案及移交逃犯修訂條例，源於三個議題於今早行政會議討論並得到支持及通過，故向傳媒一併公布最新進展，並向社會交代。

林鄭表示其後進一步補充，承認有關情況實屬罕見，惟上述議題均涉及時間性，須短時間內向公眾發布消息及進展，故採納了此形式公布消息，又藉此支持局長見傳媒，而不是交由個別部門獨立處理。惟她表示，倘傳媒有異議，將從善如流採納意見。