【沙中線】港鐵歡迎中期報告內容　會保留追究承建商禮頓權利

沙中線紅磡站去年起接連被揭發工程問題，政府今日（26日）公布紅磡站調查委員會上月25日提交的中期報告。內容提及，委員會信納車站連續牆及月台層板達安全水平，毋須重建及加固；同時又指鋼筋被剪短只屬個別行為，並非有系統事件。 港鐵其後發新聞稿，就報告內容提及的調查結果及建議表示歡迎，並會改善項目管理措施及提升工程質量監督。另外，港鐵又對承建商禮頓在建造工程的表現表示失望，將保留追究權利。

港鐵行政總裁梁國權（左三）透過港鐵新聞稿，感謝調查委員會過去數月對沙中線工程，作出詳細調查。（資料圖片）

港鐵行政總裁梁國權表示，得悉公眾於過去數月對沙中線工程感關注，又感謝調查委員員就此作出詳細調查。對於委員會就港鐵改善項目管理提出的建議，他指出大部分與港鐵董事局轄下的工程委員會及其外聘顧問提出的建議一致，故現正逐步落實有關建議。

另外，港鐵亦會加強高層領導，改善其內部及承建商的管理、制衡及監督等，以確保港鐵及承建商能遵守及履行項目管理系統。

港鐵：對禮頓表現感失望

至於候任行政總裁金澤培則指，港鐵正實施多項措施，以加強項目管理流程的培訓，以及利用科技跟進工程的施工紀錄。金澤培續指，港鐵將持續改善以重建公眾信心。

就委員會於中期報告提及承建商未有按合約施工，港鐵重申對禮頓的建造工程表現感失望，將保留追究權利。同時，會全面配合委員會就紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處的調查工作，以安全及嚴謹態度推展沙中線項目。