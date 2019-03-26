【沙中線】報告批中科估算鋼筋接駁不當是武斷　潘焯鴻反駁感遺憾

沙中線工程醜聞持續發酵，政府今日（26日）終公布紅磡站獨立調查委員會上月25日所提交的中期報告，內容載有12章節，當中有37段內容被遮蓋。其中1章主要針對「吹哨者」分判商中科董事總經理潘焯鴻就沙中線工程的所有疑慮，遮蓋內容佔整份報告被遮蓋總數3成。另外，亦有1章提及中科員工證供，但委員會強調即使毫無保留地採納他們的證供，不代表鋼筋未有妥善接駁螺絲帽情況普遍，以及結構安全受影響。 潘焯鴻對於報告內容感「遺憾」，他表示委員會基於不同因素評估結構是否安全，惟偏向採納委員會、港鐵及承建商禮頓所聘請的獨立結構工程專家意見，未有考慮港大土木工程系教授其後就工程結構作一系列的計算，認為現階段便作出結論是安全「言之尚早、過於武斷」。

運輸及房屋局局長陳帆今日出席記者會，交代沙中線紅磡站中期報告內容。（歐嘉樂攝）

沙中線紅磡站工程去年5月起，陸續有傳媒報道車站結構的鋼筋接駁位涉造假。政府今日公布調查委員會的中期報告內容，當中提及不論傳媒報道最初源自何人或何事，均是潘焯鴻令事情引起廣泛關注。

12章節的報告內容，當中第5章共16頁、82段主要涵蓋潘焯鴻對工程隱患，以及備受公眾關注的疑慮。惟82段的內容共有11段被遮蓋，遮蓋數目佔整份中期報告被遮蓋總數3成。

沙中線紅磡站中期報告當中，共有37段內容被遮蓋。（陳晶琦攝）

報告進一步引述，港鐵及禮頓均否認工程涉剪筋，認為潘的指控是「誇張失實、虛構捏造」，其背後原因是中科與承建商禮頓有商業糾紛，希望從中得益。禮頓又指，中科工作效率欠佳，又在特別時間提出相關指控「殊非巧合」。

至於潘曾於聆訊提及工程涉不誠實及舞弊行為，委員會強調，潘並無堅持禮頓有不誠實及舞弊行為，且在結案陳詞亦沒有重申此項指稱，而是提及剪筋是涉及工程及項目管理因素造成，包括螺絲帽品質欠佳、監管紮鐵工人不力及工藝差劣等，惟委員會認為不能忽視舞弊行為的處理。

中期報告內容當中一章，主要回應潘焯鴻對工程關注的疑慮，惟有11段內容被遮蓋，佔遮蓋內容總數三成。（資料圖片）

報告亦提及潘作供時，強調車站箱型結構欠完整，不僅存剪筋行為，且有大量鋼筋未有妥善裝入螺絲帽，未能確保螺絲帽沒有受損及沒有被任何混凝土殘留物封阻。同時，工程亦未能確保每一條鋼筋完全扭入螺絲帽，以達致末端對接。故委員會考慮過潘的證供，信納潘於2015年目睹鋼筋螺紋被剪去，即B型鋼筋剪至A型鋼筋，以及潘估算部分被剪並接駁鋼筋的數目佔總數約5%，惟強調相關估算或許是「武斷估計」，或許實際只是2%、3%或其他數字。

另外，內容另有一章提及中科興業四名工人出庭作證的證供，惟19段的內容有5段被遮蓋。而且，委員會表示經考慮後，信納四名工人受聘中科期間，於地盤目睹5宗剪短鋼筋螺紋部分事故，當中涉一或兩枝鋼筋被剪短，而一次則可能是有數枝鋼筋由B型剪短至A型。

惟委員會強調，即使委員會毫無保留接納四名工人的所有證供，亦對結構安全問題沒有任何影響。

沙中線工程問題時序表。（香港01製圖）

潘焯鴻就報告中提及其估算有5%鋼筋未妥善接駁是「武斷估計」，潘反駁目前紅磡站鑿檢，至少顯示有4枝鋼筋被剪，根據沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略建議，倘有4至5枝不達標，其不達標率佔總數達10.6%至12.1%，故已多於他估算的5%，強調對委員會結論感「遺憾」。

潘焯鴻批委員會「片面相信外籍專家」

而委員會裁決結構屬安全，他認為「言之尚早、過於武斷」。同時指出，報告內容以七大因素評估結構是否安全，包括東面連續牆頂部改動細節安全、結構剩餘承托力、連續鋼筋承受拉力、接駁位受擠壓力、蜂窩屬手工瑕疵以及有關車站結構已建成2年作決定。

惟相關結論均偏向於委員會、港鐵及禮頓所聘請的獨立結構工程專家意見，強調三位專家的意見沒有任何佐證。反之，兩位港大土木工程學系教授區達光及楊德忠則引用了相關數據，分析實際情況，故稱委員會是「片面相信外籍專家」。潘補充，區達光在委員會向行政長官提交中期報告後，就東面連續牆作出結構分析，認為委員會主席夏正民應該將資料一併檢視後，方是合適時侯作出裁決。