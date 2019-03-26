【沙中線】報告列7點證安全　議員批判斷過早　專家意見站不住腳

政府今日（26日）公布沙中線獨立調查委員會的中期報告，委員會裁決指，雖然工程未按照合約的規定執行，但仍達到安全水平，更羅列出多項原因解釋，為何認為結構安全，當中主要建基於獨立專家證供。不過有立法會議員認為，專家部分意見，是建基於鋼筋扭入螺絲帽六圈就安全的論調，惟相關說法站不住腳，而且現時港鐵尚未完成鑿石屎檢驗，故認為現時判斷結構安全，是言之尚早。

政府召開記者會，交代沙中線獨立調查委員會中期報告。（歐嘉樂攝）

根據委員會報告，當中有七點提到，為何委員會評估結構為安全。報告指，因應東面連續牆設計被擅自改動，頂部被削低，沒有使用螺絲帽，專家認為削低的做法於業內常見，以連續鋼筋取代螺絲帽，亦不會對結構造成不良影響，甚至是「更好的做法」。第二，專家又認為，更改設計後，拉力由連續鋼筋承受，因此就大部分範圍而言，即使螺絲帽接駁不妥，對結構的影響也「微不足道」。

第三，對於混凝土有剥落和孔隙露出（即「蜂窩」現象），獨立專家向委員會表示，「蜂窩」現象等瑕疵，於建築地盤屬常見問題，認為只要作局部修補，結構不會受到大影響。第四，專家又認為，月台層板的設計「保守」，與有關結構所須的承受荷載相比，月台層板的荷載「猶有餘裕」。

委員會認為，紅磡站擴建月台部分結構安構安全。右為委員會主席夏正民、左為委員會委員Peter Hansford。（資料圖片）

報告又指，紅磡站連續牆和兩塊月台層板已建成逾2年，部分結構更完工達4年，並無出現任何可能引起各類安全問題的損壞迹象。第六，專家表示，東西走廊月台層板底部與連續牆之間的接駁處，總是承受擠壓力，該處的螺絲帽對結構的作用不大，因此，即使該處的螺絲帽接駁欠妥，也不影響結構。最後一點，報告指出，開鑿工作並無發現任何值得關注的結構安全問題。

六圈安全論 陳淑莊質疑專家能否眾

立法會鐵路事宜小組委員會成員陳淑莊表示，聆訊期間，多名專家證人稱，只要將鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽六圈，就已經安全，但之後的測試結果顯示，「六圈安全論」根本站不住腳，只扭入六圈的拉力並未能通過測試，換言之，專家的理據未必可靠，其結構安全的結論亦有問題，直指：「唔能夠說服公眾」。

陳淑莊認為，專家證人的信法站不住腳，現時指結構安全，屬言之過早。（資料圖片／余俊亮攝）

陳淑莊又稱，現時港鐵仍開鑿石屎檢驗鋼筋，並未作進一步評估；而且仍未詳細調查「檢查及測量申請表格」缺失的問題，強調現階段判斷結構安全是言之尚早。

另一位鐵路事小組委員會成員林卓廷批評，委員會的結論令人「難以置信及極其荒謬」，形容為非常震驚。他指，沙中線工程醜聞和造假情況「觸目驚心」，承建商可聲稱遺失所有施工記錄，又不按圖則施工及剪短鋼筋，但委員會竟在未掌握港鐵及政府的超聲波檢測最終結果，以及在調查遺失記錄的去向之前，就如此草率下結論，認為實在難以服眾。