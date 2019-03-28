【綠置居】白田邨清拆戶買家搬大屋　批麗翠苑售價貴冀調高折扣率

房委會首個綠置居恆常化項目、位於長沙灣東京街的麗翠苑，今日（28日）起開始揀樓。首批獲邀揀樓的中籤者，於早上9時起陸續到達觀塘綠置居銷售小組辦事處選購心儀單位。 有受清拆重建影響的白田邨住戶成功揀選心水單位，由「細屋搬大屋」，指現時舊單位老化問題嚴重，間中出現漏水及石灰剝落的情況，希望置業後可改善居住環境。有到場揀樓的買家認為，麗翠苑售價不算特別平，期望政府可再調低折扣率，減輕供樓負擔。

麗翠苑首日揀樓情況。（張浩維攝）

現場所見，最受歡迎的為二座13室、452平方呎的大單位，多伙中高層單位已於首兩輪揀樓時段被揀走。

現時一家四口居於白田邨、受重建計劃影響的莫太太獲安排於首輪揀樓。她坦言心情緊張，幸最終能成功選購心水單位，以300餘萬元購入一個高層約400呎的大單位。她稱舊居出現石屎剝落問題，希望日後可改善住屋環境。雖然是次項目以市價四二折出售，但對家有初生嬰兒的莫太太而言負擔仍沉重。她稱即使政府調低價格後仍「有錢可賺」，認為應進一步提供更多優惠。

同受白田邨重建影響的買家區女士稱，現時與妹妹及母親同住約200呎單位，惟環境狹窄未有獨立房間，加上出現鋼筋外露、石屎剝落情況。她選購二座高層13室大單位，認為景觀較開揚及交通方便，「行幾分鐘就到地鐵站。」她希望可盡快入伙改善家人生活，「想幫媽媽間翻間房」。

張太太現時一家四口同居於白田邨約200呎單位。她稱以往居於白田邨內頂樓單位，不時出現漏水、石屎剝落情。她選購大單位，售價約300萬元，希望可以「住大啲，之後可以抱孫。」

+ 5 + 4 + 3

今期綠置居，分別為「家有長者優先選樓計劃」預留750單位配額，另為一人申請者預留250個單位配額。根據揀樓次序，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可優先揀樓，其次為「家有長者」家庭及其他家庭，至於一人申請人的揀樓次序則排至最後，但仍以受公屋清拆計劃影響的單身者優先。麗翠苑共設四座，合共2,545伙，單位實用面積介乎184至452呎。房委會以市價42折推售，售價介乎93.2萬元至306萬元，平均呎價為6,243元。